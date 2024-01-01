Спритна продавчиня на Волині «заробила» 430 тисяч і кримінал

Перед ликом правосуддя на Волині постане жінка, якапонад 430 тисяч гривень.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 38-річною жителькою Ковеля привласнення чужого майна у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 191 КК України).Слідство встановило, що жінка, працюючи продавцем-консультантом, з квітня по вересень 2023 року отримувала від покупців гроші за товар, але власниці крамниці віддавала не всі.У такий спосіб жінка привласнила понад 430 тисяч гривень – і відповість за це перед судом.