Спритна продавчиня на Волині «заробила» 430 тисяч і кримінал
Сьогодні, 14:31
Перед ликом правосуддя на Волині постане жінка, яка привласнила понад 430 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 38-річною жителькою Ковеля привласнення чужого майна у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 191 КК України).
Слідство встановило, що жінка, працюючи продавцем-консультантом, з квітня по вересень 2023 року отримувала від покупців гроші за товар, але власниці крамниці віддавала не всі.
У такий спосіб жінка привласнила понад 430 тисяч гривень – і відповість за це перед судом.
Довідково:
Санкцією ч.4 ст. 191 КК України за привласнення чужого майна у великих розмірах в умовах воєнного стану передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 38-річною жителькою Ковеля привласнення чужого майна у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 191 КК України).
Слідство встановило, що жінка, працюючи продавцем-консультантом, з квітня по вересень 2023 року отримувала від покупців гроші за товар, але власниці крамниці віддавала не всі.
У такий спосіб жінка привласнила понад 430 тисяч гривень – і відповість за це перед судом.
Довідково:
Санкцією ч.4 ст. 191 КК України за привласнення чужого майна у великих розмірах в умовах воєнного стану передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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