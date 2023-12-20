Луцькі депутати одним махом перейменували майже 20 вулиць





Про це стало відомо під час засідання сесії Луцької міської ради у середу, 31 січня.



Так, у Луцьку перейменували:



- вулицю Вороніхіна на вулицю Княгині Ольги

- вулицю Даньшина на Володимира Івасюка,

- вулицю Єршова на Назарія Яремчука,

- вулицю Маковського на Анатолія Козяра,

- вулицю Павлова на Михайла Крата,

- вулицю Сєченова на Митрополита Сікорського та провулок Івана Богуна,

- вулицю Скрябіна на Ігоря Стравінського,

- вулицю Софії Ковалевської на Олени Пчілки,

- вулицю Тургенєва на Солов’їну

- вулицю Щусева на Любомира Гузара,

- вулицю Захарова на Князя Романа,

- вулицю Ландау на Дениса Костюка,

- вулицю Левітана на Степана Ленкавського,

- вулицю Гризодубової на Василини Демчинської.



Декілька вулиць на території Луцької міської громади теж перейменували, зокрема:



- вулицю Єршова на вулицю Яремчука Назарія у селі Прилуцьке

- вулицю Гордіюк на вулицю Захисників України у селі Прилуцьке

- вулицю Тарасова на вулицю Центральна у селі Милуші.



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