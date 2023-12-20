Луцькі депутати одним махом перейменували майже 20 вулиць

Луцькі депутати одним махом перейменували майже 20 вулиць
У Луцьку та в міській громаді перейменували більше десятка вулиць.

Про це стало відомо під час засідання сесії Луцької міської ради у середу, 31 січня.

Так, у Луцьку перейменували:

- вулицю Вороніхіна на вулицю Княгині Ольги
- вулицю Даньшина на Володимира Івасюка,
- вулицю Єршова на Назарія Яремчука,
- вулицю Маковського на Анатолія Козяра,
- вулицю Павлова на Михайла Крата,
- вулицю Сєченова на Митрополита Сікорського та провулок Івана Богуна,
- вулицю Скрябіна на Ігоря Стравінського,
- вулицю Софії Ковалевської на Олени Пчілки,
- вулицю Тургенєва на Солов’їну
- вулицю Щусева на Любомира Гузара,
- вулицю Захарова на Князя Романа,
- вулицю Ландау на Дениса Костюка,
- вулицю Левітана на Степана Ленкавського,
- вулицю Гризодубової на Василини Демчинської.

Декілька вулиць на території Луцької міської громади теж перейменували, зокрема:

- вулицю Єршова на вулицю Яремчука Назарія у селі Прилуцьке
- вулицю Гордіюк на вулицю Захисників України у селі Прилуцьке
- вулицю Тарасова на вулицю Центральна у селі Милуші.

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Теги: перейменування, Луцьк
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