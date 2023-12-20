У Луцьку перейменують ще 4 вулиці: перелік





Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонує перейменувати ще 4 вулиці обласного центру.



Зокрема вулицю Гризодубової — на Василини Демчинської, вулицю Ландау — на Дениса Костюка, вулицю Захарова — на Князя Романа, вулицю Левітана — на Степана Ленкавського.



Остаточне рішення щодо перейменування вулиць ухвалюватимуть депутати на сесії Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька влада має намір змінити назви ще чотирьох вулиць в обласному центрі Волині.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громадище 4 вулиці обласного центру.Зокрема вулицю Гризодубової — на Василини Демчинської, вулицю Ландау — на Дениса Костюка, вулицю Захарова — на Князя Романа, вулицю Левітана — на Степана Ленкавського.Остаточне рішення щодо перейменування вулиць ухвалюватимуть депутати на сесії Луцької міської ради.

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