У Луцьку перейменують ще 4 вулиці: перелік
Сьогодні, 16:18
Луцька влада має намір змінити назви ще чотирьох вулиць в обласному центрі Волині.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонує перейменувати ще 4 вулиці обласного центру.
Зокрема вулицю Гризодубової — на Василини Демчинської, вулицю Ландау — на Дениса Костюка, вулицю Захарова — на Князя Романа, вулицю Левітана — на Степана Ленкавського.
Остаточне рішення щодо перейменування вулиць ухвалюватимуть депутати на сесії Луцької міської ради.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонує перейменувати ще 4 вулиці обласного центру.
Зокрема вулицю Гризодубової — на Василини Демчинської, вулицю Ландау — на Дениса Костюка, вулицю Захарова — на Князя Романа, вулицю Левітана — на Степана Ленкавського.
Остаточне рішення щодо перейменування вулиць ухвалюватимуть депутати на сесії Луцької міської ради.
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