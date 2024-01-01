У селі під Луцьком затопило будинок

Працівники Держслужби надзвичайних ситуацій із Луцька прийшли на поміч мешканцям затопленого будинку.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.Сьогодні, 25 січня, рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк за допомогою мотопомпи відкачали воду з приватного будинку та прибудинкової території в селі Великий Омеляник Луцького району.Також працівники ДСНС в складі робочої групи, яка складалася з представників національної поліції, служби доріг та працівників водних ресурсів провели перевірку рівня води на дамбах та огляд підтоплених територій і угідь в селах Річиця, Піски-Річиця, Підгірʼя та Щедрогір Ковельського району. Для оцінки масштабу підтоплених територій моніторинг проводивсь за допомогою БПЛА.