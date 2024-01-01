Кожен із них – Герой: 15 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля»





Про це Ігор Чайка.



За мужність і героїзм, виявлені у захисті незалежності та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку звання присвоєне:



БЕЖАНУ Петру Вікторовичу – загинув 9 вересня 2023 року,



БОГДАНУ Ярославу Євгенійовичу – помер 26 жовтня 2023 року,



ВІЙТИКУ Руслану Сергійовичу – помер 24 серпня 2023 року,



ДАНИЛЮКУ Марку Вікторовичу – загинув 16 жовтня 2023 року,



ДЕМЕНТЬЄВУ Олександру Анатолійовичу – загинув 19 жовтня 2023 року,



ІЛЮШИКУ Руслану Васильовичу – помер 27 червня 2023 року,



КЛЕКОЦЮКУ Сергію Володимировичу – загинув 5 листопада 2023 року,



КОНДРАТОВИЧУ Дмитру Вікторовичу – загинув 4 липня 2023 року,



КОРЕЦЬКОМУ Юрію Юрійовичу – загинув 28 липня 2023 року,



КОРОЛЮКУ Ростиславу Ростиславовичу – загинув 18 жовтня 2023 року,



ЛУКАШУКУ Юрію Володимировичу – загинув 16 травня 2023 року,



ЛУЧИНОВИЧУ Володимиру Михайловичу – загинув 4 серпня 2023 року,



ОЛЕСЮ Олегу Олеговичу – загинув 25 липня 2023 року,



ПРИСТУПІ Роману Геннадійовичу – загинув 19 березня 2023 року,



ФІЛОНУ Олександру Руслановичу – загинув 28 червня 2023 року.



"Історія кожного з цих воїнів є у мене на сторінці, на сайті та у соцмережах міської ради. Але головне – щоб кожну з цих історій знали, щоб про кожного пам’ятали і родину кожного підтримували. Кожен із них – Герой, який став на захист своєї держави. Дякуємо, пам’ятаємо!" - наголосив Ігор Чайка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 січня, рішенням сесії посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля» п’ятнадцятьом військовослужбовцям, які загинули або померли під час повномасштабної війни росії проти України.Про це повідомив міський голова КовеляЗа мужність і героїзм, виявлені у захисті незалежності та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку звання присвоєне:– загинув 9 вересня 2023 року,– помер 26 жовтня 2023 року,– помер 24 серпня 2023 року,– загинув 16 жовтня 2023 року,– загинув 19 жовтня 2023 року,– помер 27 червня 2023 року,– загинув 5 листопада 2023 року,– загинув 4 липня 2023 року,– загинув 28 липня 2023 року,– загинув 18 жовтня 2023 року,– загинув 16 травня 2023 року,– загинув 4 серпня 2023 року,– загинув 25 липня 2023 року,– загинув 19 березня 2023 року,– загинув 28 червня 2023 року."Історія кожного з цих воїнів є у мене на сторінці, на сайті та у соцмережах міської ради. Але головне – щоб кожну з цих історій знали, щоб про кожного пам’ятали і родину кожного підтримували. Кожен із них – Герой, який став на захист своєї держави. Дякуємо, пам’ятаємо!" - наголосив Ігор Чайка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію