Кожен із них – Герой: 15 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля»
Сьогодні, 16:30
Сьогодні, 25 січня, рішенням сесії посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля» п’ятнадцятьом військовослужбовцям, які загинули або померли під час повномасштабної війни росії проти України.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
За мужність і героїзм, виявлені у захисті незалежності та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку звання присвоєне:
БЕЖАНУ Петру Вікторовичу – загинув 9 вересня 2023 року,
БОГДАНУ Ярославу Євгенійовичу – помер 26 жовтня 2023 року,
ВІЙТИКУ Руслану Сергійовичу – помер 24 серпня 2023 року,
ДАНИЛЮКУ Марку Вікторовичу – загинув 16 жовтня 2023 року,
ДЕМЕНТЬЄВУ Олександру Анатолійовичу – загинув 19 жовтня 2023 року,
ІЛЮШИКУ Руслану Васильовичу – помер 27 червня 2023 року,
КЛЕКОЦЮКУ Сергію Володимировичу – загинув 5 листопада 2023 року,
КОНДРАТОВИЧУ Дмитру Вікторовичу – загинув 4 липня 2023 року,
КОРЕЦЬКОМУ Юрію Юрійовичу – загинув 28 липня 2023 року,
КОРОЛЮКУ Ростиславу Ростиславовичу – загинув 18 жовтня 2023 року,
ЛУКАШУКУ Юрію Володимировичу – загинув 16 травня 2023 року,
ЛУЧИНОВИЧУ Володимиру Михайловичу – загинув 4 серпня 2023 року,
ОЛЕСЮ Олегу Олеговичу – загинув 25 липня 2023 року,
ПРИСТУПІ Роману Геннадійовичу – загинув 19 березня 2023 року,
ФІЛОНУ Олександру Руслановичу – загинув 28 червня 2023 року.
"Історія кожного з цих воїнів є у мене на сторінці, на сайті та у соцмережах міської ради. Але головне – щоб кожну з цих історій знали, щоб про кожного пам’ятали і родину кожного підтримували. Кожен із них – Герой, який став на захист своєї держави. Дякуємо, пам’ятаємо!" - наголосив Ігор Чайка.
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
За мужність і героїзм, виявлені у захисті незалежності та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку звання присвоєне:
БЕЖАНУ Петру Вікторовичу – загинув 9 вересня 2023 року,
БОГДАНУ Ярославу Євгенійовичу – помер 26 жовтня 2023 року,
ВІЙТИКУ Руслану Сергійовичу – помер 24 серпня 2023 року,
ДАНИЛЮКУ Марку Вікторовичу – загинув 16 жовтня 2023 року,
ДЕМЕНТЬЄВУ Олександру Анатолійовичу – загинув 19 жовтня 2023 року,
ІЛЮШИКУ Руслану Васильовичу – помер 27 червня 2023 року,
КЛЕКОЦЮКУ Сергію Володимировичу – загинув 5 листопада 2023 року,
КОНДРАТОВИЧУ Дмитру Вікторовичу – загинув 4 липня 2023 року,
КОРЕЦЬКОМУ Юрію Юрійовичу – загинув 28 липня 2023 року,
КОРОЛЮКУ Ростиславу Ростиславовичу – загинув 18 жовтня 2023 року,
ЛУКАШУКУ Юрію Володимировичу – загинув 16 травня 2023 року,
ЛУЧИНОВИЧУ Володимиру Михайловичу – загинув 4 серпня 2023 року,
ОЛЕСЮ Олегу Олеговичу – загинув 25 липня 2023 року,
ПРИСТУПІ Роману Геннадійовичу – загинув 19 березня 2023 року,
ФІЛОНУ Олександру Руслановичу – загинув 28 червня 2023 року.
"Історія кожного з цих воїнів є у мене на сторінці, на сайті та у соцмережах міської ради. Але головне – щоб кожну з цих історій знали, щоб про кожного пам’ятали і родину кожного підтримували. Кожен із них – Герой, який став на захист своєї держави. Дякуємо, пам’ятаємо!" - наголосив Ігор Чайка.
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