Кожен із них – Герой: 15 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля»

Кожен із них – Герой: 15 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля»
Сьогодні, 25 січня, рішенням сесії посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля» п’ятнадцятьом військовослужбовцям, які загинули або померли під час повномасштабної війни росії проти України.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

За мужність і героїзм, виявлені у захисті незалежності та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку звання присвоєне:

БЕЖАНУ Петру Вікторовичу – загинув 9 вересня 2023 року,

БОГДАНУ Ярославу Євгенійовичу – помер 26 жовтня 2023 року,

ВІЙТИКУ Руслану Сергійовичу – помер 24 серпня 2023 року,

ДАНИЛЮКУ Марку Вікторовичу – загинув 16 жовтня 2023 року,

ДЕМЕНТЬЄВУ Олександру Анатолійовичу – загинув 19 жовтня 2023 року,

ІЛЮШИКУ Руслану Васильовичу – помер 27 червня 2023 року,

КЛЕКОЦЮКУ Сергію Володимировичу – загинув 5 листопада 2023 року,

КОНДРАТОВИЧУ Дмитру Вікторовичу – загинув 4 липня 2023 року,

КОРЕЦЬКОМУ Юрію Юрійовичу – загинув 28 липня 2023 року,

КОРОЛЮКУ Ростиславу Ростиславовичу – загинув 18 жовтня 2023 року,

ЛУКАШУКУ Юрію Володимировичу – загинув 16 травня 2023 року,

ЛУЧИНОВИЧУ Володимиру Михайловичу – загинув 4 серпня 2023 року,

ОЛЕСЮ Олегу Олеговичу – загинув 25 липня 2023 року,

ПРИСТУПІ Роману Геннадійовичу – загинув 19 березня 2023 року,

ФІЛОНУ Олександру Руслановичу – загинув 28 червня 2023 року.

"Історія кожного з цих воїнів є у мене на сторінці, на сайті та у соцмережах міської ради. Але головне – щоб кожну з цих історій знали, щоб про кожного пам’ятали і родину кожного підтримували. Кожен із них – Герой, який став на захист своєї держави. Дякуємо, пам’ятаємо!" - наголосив Ігор Чайка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Артур Мельничук
Сьогодні, 17:10
Водолази продовжують пошуки безвісті зниклого 21-річного лучанина у річці Стир
Сьогодні, 17:00
Кожен із них – Герой: 15 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля»
Сьогодні, 16:30
У Луцьку перейменують ще 4 вулиці: перелік
Сьогодні, 16:18
У селі під Луцьком затопило будинок
Сьогодні, 16:03
Схожі новини
На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Артур Мельничук На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Артур Мельничук
Сьогодні, 17:10
«На таких тримається небо»: спогади побратимів про загиблого Героя з Луцька Михайла Марчука «На таких тримається небо»: спогади побратимів про загиблого Героя з Луцька Михайла Марчука
Сьогодні, 15:20
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Леця Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Леця
Сьогодні, 10:50
Від отриманих поранень під час бою на Донеччині загинув 38-річний Герой з Волині Олександр Голодюк Від отриманих поранень під час бою на Донеччині загинув 38-річний Герой з Волині Олександр Голодюк
24 січень, 11:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сафарі на снайпера: волиняни знищили елітного російського спеца
Сьогодні, 17:13
 0
На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Артур Мельничук
Сьогодні, 17:10
 0
Водолази продовжують пошуки безвісті зниклого 21-річного лучанина у річці Стир
Сьогодні, 17:00
 0
Кожен із них – Герой: 15 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля»
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку перейменують ще 4 вулиці: перелік
Сьогодні, 16:18
 0
Медіа
відео
1/8