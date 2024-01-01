На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Артур Мельничук
Сьогодні, 17:10
На Донеччині загинув волинський захисник Артур Мельничук, 2000 року народження. Житель Нововолинська.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Завтра, в пʼятницю, 26 січня, попрощаємося з нашим Захисником.
Об 11:00 - зустріч тіла Героя біля моргу в Нововолинську.
Звідти траурний кортеж проїде до будинку, де мешкав Артур за адресою: вулиця Святого Володимира, 1. Об 11:20 - панахида біля підʼїзду.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Завтра, в пʼятницю, 26 січня, попрощаємося з нашим Захисником.
Об 11:00 - зустріч тіла Героя біля моргу в Нововолинську.
Звідти траурний кортеж проїде до будинку, де мешкав Артур за адресою: вулиця Святого Володимира, 1. Об 11:20 - панахида біля підʼїзду.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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