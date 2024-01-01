На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Артур Мельничук

Артур Мельничук, 2000 року народження. Житель Нововолинська.



Про це Борис Карпус.



"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



Завтра, в пʼятницю, 26 січня, попрощаємося з нашим Захисником.



Об 11:00 - зустріч тіла Героя біля моргу в Нововолинську.



Звідти траурний кортеж проїде до будинку, де мешкав Артур за адресою: вулиця Святого Володимира, 1. Об 11:20 - панахида біля підʼїзду.



О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув волинський захисник, 2000 року народження. Житель Нововолинська.Про це повідомив Нововолинський міський голова"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого.Завтра, в пʼятницю, 26 січня, попрощаємося з нашим Захисником.Об 11:00 - зустріч тіла Героя біля моргу в Нововолинську.Звідти траурний кортеж проїде до будинку, де мешкав Артур за адресою: вулиця Святого Володимира, 1. Об 11:20 - панахида біля підʼїзду.О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

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