На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Артур Мельничук

На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Артур Мельничук
На Донеччині загинув волинський захисник Артур Мельничук, 2000 року народження. Житель Нововолинська.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Завтра, в пʼятницю, 26 січня, попрощаємося з нашим Захисником.

Об 11:00 - зустріч тіла Героя біля моргу в Нововолинську.

Звідти траурний кортеж проїде до будинку, де мешкав Артур за адресою: вулиця Святого Володимира, 1. Об 11:20 - панахида біля підʼїзду.

О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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