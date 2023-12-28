Сафарі на снайпера: волиняни знищили елітного російського спеца

Сафарі на снайпера: волиняни знищили елітного російського спеца
Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ліквідували снайпера з позивним «Косой» із елітного російського підрозділу.

Про це у телеграмі повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

«Тарантіно позаздрив би цьому чудовому сюжету полювання на ворожого снайпера від аеророзвідників 14-ї бригади. Судячи з відповідного спорядження та зброї окупанта, ціль дійсно була не з рядових військовослужбовців», - йдеться у повідомленні.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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