Суд відправив за ґрати коригувальників ракетних ударів по електростанціях

За матеріалами СБУ тюремні строки отримали інформатори рф, які коригували обстріли електропідстанцій Харкова та Слов’янська.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено ще двох коригувальників ворожого вогню по Харкову та Донеччині.За наведенням цих зловмисників російські окупанти здійснювали ракетно-артилерійські удари по інфраструктурі прифронтових регіонів.Насамперед мова йде про соціальні установи та місцеві енергооб’єкти, у тому числі електропідстанції.Співробітники СБУу результаті контрдиверсійних заходів на території східних областей.Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному з них 10 років тюрми, іншому – 8 років ув’язнення.Серед засуджених – інформатор, який передавав агресору розвіддані про геолокації та технічний стан енергогенеруючих підприємств Харкова.Він передавав розвідувальну інформацію «зв’язковому» посадовцю «народної міліції «днр», який перебуває на тимчасово захопленій території Донеччини.Ще один злочинець – направляв російській спецслужбі координати діючих об’єктів енергетичної інфраструктури Слов’янська.Крім того він збирав відомості про місця тимчасового базування та переміщення Сил оборони на території міста.Обидва зловмисники потрапили у поле зору агресора через прокремлівську «активність» в заборонених соцмережах «ВКонтакте» та «Одноклассники».Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, які використовували для комунікації з фсб. Також в одного з ворожих поплічників виявлено чернетку заяви, де він просив прийняти його до лав окупаційних угруповань росії.На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.