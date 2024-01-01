Дитячий фонд ООН втілить на Волині пілотний проєкт

Волинська область стане пілотним проєктом ЮНІСЕФ у новій програмі підтримки сімей з дітьми.Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.Сьогодні Луцьк вчергове відвідали представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Спільно із керівниками обласних соціальних структур обговорили новий проєкт фінансової підтримки сімей у складних життєвих обставинах.Волинь не вперше, і цього разу також стане пілотною областю для реалізації нової програми підтримки. Мова йде про адресну фінансову допомогу родинам з дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах. Однак важливою є умова – спрямування отриманої допомоги власне на дитину, а не на потреби родини загалом. Тобто забезпечити дітей обладнанням для навчання, покращити їх добробут вдома, покрити витрати на гуртки тощо.«Зараз ми узагальнюємо перелік послуг, які волинські сім'ї вже отримують від держави. Також в процесі плануємо зрозуміти, які проблеми та виклики стоять перед родинами та чи впливає на це саме фінансовий чинник», – розповіла програмний фахівець ЮНІСЕФДля цього представники Дитячого фонду спільно із соціальними службами області проведуть дослідження у громадах. Робота із фокус-групами допоможе зрозуміти масштаб потреб, цільове спрямування коштів, прогалини у матеріальному забезпеченні від держави, які може покрити фінансування ЮНІСЕФ.Вже у березні планують розпочати опитування волинян відповідної категорії – сімей, які виховують дітей з інвалідністю, малозабезпечених, багатодітні родини, сім’ї-усиновлювачі та інші.Загалом опитають 12 фокус-груп по вісім чоловік, а також 6 повноцінних інтерв’ю із родинами. Ще 6 інтерв’ю проведуть безпосередньо із надавачами соціальних послуг на Волині, аби вивчити ситуацію різнобіч.