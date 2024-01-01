Дитячий фонд ООН втілить на Волині пілотний проєкт
Сьогодні, 18:23
Волинська область стане пілотним проєктом ЮНІСЕФ у новій програмі підтримки сімей з дітьми.
Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.
Сьогодні Луцьк вчергове відвідали представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Спільно із керівниками обласних соціальних структур обговорили новий проєкт фінансової підтримки сімей у складних життєвих обставинах.
Волинь не вперше співпрацює із ЮНІСЕФ, і цього разу також стане пілотною областю для реалізації нової програми підтримки. Мова йде про адресну фінансову допомогу родинам з дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах. Однак важливою є умова – спрямування отриманої допомоги власне на дитину, а не на потреби родини загалом. Тобто забезпечити дітей обладнанням для навчання, покращити їх добробут вдома, покрити витрати на гуртки тощо.
«Зараз ми узагальнюємо перелік послуг, які волинські сім'ї вже отримують від держави. Також в процесі плануємо зрозуміти, які проблеми та виклики стоять перед родинами та чи впливає на це саме фінансовий чинник», – розповіла програмний фахівець ЮНІСЕФ Джулі Холдінг.
Для цього представники Дитячого фонду спільно із соціальними службами області проведуть дослідження у громадах. Робота із фокус-групами допоможе зрозуміти масштаб потреб, цільове спрямування коштів, прогалини у матеріальному забезпеченні від держави, які може покрити фінансування ЮНІСЕФ.
Вже у березні планують розпочати опитування волинян відповідної категорії – сімей, які виховують дітей з інвалідністю, малозабезпечених, багатодітні родини, сім’ї-усиновлювачі та інші.
Загалом опитають 12 фокус-груп по вісім чоловік, а також 6 повноцінних інтерв’ю із родинами. Ще 6 інтерв’ю проведуть безпосередньо із надавачами соціальних послуг на Волині, аби вивчити ситуацію різнобіч.
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Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.
Сьогодні Луцьк вчергове відвідали представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Спільно із керівниками обласних соціальних структур обговорили новий проєкт фінансової підтримки сімей у складних життєвих обставинах.
Волинь не вперше співпрацює із ЮНІСЕФ, і цього разу також стане пілотною областю для реалізації нової програми підтримки. Мова йде про адресну фінансову допомогу родинам з дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах. Однак важливою є умова – спрямування отриманої допомоги власне на дитину, а не на потреби родини загалом. Тобто забезпечити дітей обладнанням для навчання, покращити їх добробут вдома, покрити витрати на гуртки тощо.
«Зараз ми узагальнюємо перелік послуг, які волинські сім'ї вже отримують від держави. Також в процесі плануємо зрозуміти, які проблеми та виклики стоять перед родинами та чи впливає на це саме фінансовий чинник», – розповіла програмний фахівець ЮНІСЕФ Джулі Холдінг.
Для цього представники Дитячого фонду спільно із соціальними службами області проведуть дослідження у громадах. Робота із фокус-групами допоможе зрозуміти масштаб потреб, цільове спрямування коштів, прогалини у матеріальному забезпеченні від держави, які може покрити фінансування ЮНІСЕФ.
Вже у березні планують розпочати опитування волинян відповідної категорії – сімей, які виховують дітей з інвалідністю, малозабезпечених, багатодітні родини, сім’ї-усиновлювачі та інші.
Загалом опитають 12 фокус-груп по вісім чоловік, а також 6 повноцінних інтерв’ю із родинами. Ще 6 інтерв’ю проведуть безпосередньо із надавачами соціальних послуг на Волині, аби вивчити ситуацію різнобіч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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