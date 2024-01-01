Сповістили про загибель на війні лучанина Анатолія Петрука

У Краматорську на Донеччині обірвалося життя військовослужбовця з ЛуцькаПро це у телеграмі повідомив мер Луцька«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив міський голова. За його словами, лучанин Петрук Анатолій Васильович, 09.10.1980 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта взводу охорони роти матеріального забезпечення батальйону матеріального забезпечення.Сержант Анатолій Петрук загинув 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в Краматорську Донецької області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.