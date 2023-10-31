У місті на Волині через аварію відключать воду
Сьогодні, 18:01
У зв’язку з аварійною ситуацією на водозаборі завтра, 26 січня, буде припинено водопостачання у місті Рожищі на Волині.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Відтак, води не буде орієнтовно з 10:00.
Адміністрація ПЖКГ просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасового відключення води, комунальники намагатимуться якнайшвидше усунути проблему з відсутністю водопостачання.
Нагадаємо, 24 січня у кількох мікрорайонах Луцька був понижений тиск подачі води.
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Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Відтак, води не буде орієнтовно з 10:00.
Адміністрація ПЖКГ просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасового відключення води, комунальники намагатимуться якнайшвидше усунути проблему з відсутністю водопостачання.
Нагадаємо, 24 січня у кількох мікрорайонах Луцька був понижений тиск подачі води.
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