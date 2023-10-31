У місті на Волині через аварію відключать воду

У місті на Волині через аварію відключать воду
У зв’язку з аварійною ситуацією на водозаборі завтра, 26 січня, буде припинено водопостачання у місті Рожищі на Волині.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

Відтак, води не буде орієнтовно з 10:00.

Адміністрація ПЖКГ просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасового відключення води, комунальники намагатимуться якнайшвидше усунути проблему з відсутністю водопостачання.

Нагадаємо, 24 січня у кількох мікрорайонах Луцька був понижений тиск подачі води.

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Теги: вода, Волинь
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