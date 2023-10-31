У місті на Волині через аварію відключать воду





Про це повідомляє Рожищенська міськрада.



Відтак, води не буде орієнтовно з 10:00.



Адміністрація ПЖКГ просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасового відключення води, комунальники намагатимуться якнайшвидше усунути проблему з відсутністю водопостачання.



Нагадаємо, 24 січня у кількох мікрорайонах Луцька був понижений тиск подачі води.

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