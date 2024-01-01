Волинські воїни показали, як знищили ворожу «мотолигу»

Волинські воїни показали, як знищили ворожу «мотолигу»
Військовослужбовці Волинської тероборони на Луганщині продовжують винищувати ворожу бронетехніку.

Про це у телеграмі повідомила 100 окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.

Бійці підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» у Серебрянському лісі на Луганщині підсмажили ще одну ворожу «мотолигу» (МТ-ЛБ).

«Тим часом народні синоптики прогнозують: далі на окупантів чекає ще бавовняніша і ще пекельніша «погода» – аж до повного визволення святої української землі від непроханих зайд-ординців!» - зазначили у військовій частині.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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