Волинські воїни показали, як знищили ворожу «мотолигу»





Про це у телеграмі повідомила 100 окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.



Бійці підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» у Серебрянському лісі на Луганщині підсмажили ще одну ворожу «мотолигу» (МТ-ЛБ).



«Тим часом народні синоптики прогнозують: далі на окупантів чекає ще бавовняніша і ще пекельніша «погода» – аж до повного визволення святої української землі від непроханих зайд-ординців!» - зазначили у військовій частині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Волинської тероборони на Луганщині продовжують винищувати ворожу бронетехніку.Про це у телеграмі повідомила 100 окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.Бійці підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» у Серебрянському лісі на Луганщині підсмажили(МТ-ЛБ).«Тим часом народні синоптики прогнозують: далі на окупантів чекає ще бавовняніша і ще пекельніша «погода» – аж до повного визволення святої української землі від непроханих зайд-ординців!» - зазначили у військовій частині.

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