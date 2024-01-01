На Харківщині впіймали зрадника, який працював на російську пропаганду

На Харківщині впіймали зрадника, який працював на російську пропаганду
Працівники СБУ затримали колаборанта, який організував трансляцію «першого каналу» рф під час окупації Харківщини.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який співпрацював з окупантами у період захоплення частини Харківської області.

Зловмисником виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії, який проживав у селищі Великий Бурлук Куп’янського району.

Під час окупації громади він організував трансляцію центральних телеканалів росії на території регіону.

Для цього фігурант незаконно використовував частоти цифрового ефірного телебачення України.

За таку «послугу» загарбники влаштували свого поплічника до місцевої окупаційної адміністрації рф, де він отримував «зарплату» в російських рублях.

Крім того у червні 2022 року колаборант дав інтерв’ю ворожій пропагандистці Мар’яні Наумовій, яке вийшло в ефірі кремлівського «першого каналу».

Там фігурант вихваляв окупаційний режим та висловив сподівання щодо відкриття на Харківщині «російських магазинів з російськими цінами».

Також він знявся у постановочному сюжеті росТБ про нібито надання місцевим жителям «гумдопомоги» з рф.

Після звільнення регіону прихильник рашизму намагався «пересидіти» у власній квартирі, підробляючи ремонтом побутової техніки.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
На Харківщині впіймали зрадника, який працював на російську пропаганду

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪ ⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
На Харківщині впіймали зрадника, який працював на російську пропаганду

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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