Водолази продовжують пошуки безвісті зниклого 21-річного лучанина у річці Стир

безвісті зниклого чоловіка у річці Стир.



Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 25 січня, рятувальники водолазно-рятувального відділення м. Луцьк провели пошуки 21-річного чоловіка, який зник 2 січня. Пошукові роботи тривали з 10:25 до 14:15 на річці Стир від вулиці Шевченка в Луцьку до с. Жидичин.



В ході робіт фахівці ДСНС за допомогою човна обстежили близько 425 000 метрів квадратних поверхні акваторії річки та 17 км прибережної смуги, також здійснювали занурення.



Тіла не знайдено.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Водолази-рятувальники продовжують пошукиПро це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 25 січня, рятувальники водолазно-рятувального відділення м. Луцьк провели пошуки 21-річного чоловіка, який зник 2 січня. Пошукові роботи тривали з 10:25 до 14:15 на річці Стир від вулиці Шевченка в Луцьку до с. Жидичин.В ході робіт фахівці ДСНС за допомогою човна обстежили близько 425 000 метрів квадратних поверхні акваторії річки та 17 км прибережної смуги, також здійснювали занурення.Тіла не знайдено.

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