Водолази продовжують пошуки безвісті зниклого 21-річного лучанина у річці Стир

Водолази продовжують пошуки безвісті зниклого 21-річного лучанина у річці Стир
Водолази-рятувальники продовжують пошуки безвісті зниклого чоловіка у річці Стир.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 25 січня, рятувальники водолазно-рятувального відділення м. Луцьк провели пошуки 21-річного чоловіка, який зник 2 січня. Пошукові роботи тривали з 10:25 до 14:15 на річці Стир від вулиці Шевченка в Луцьку до с. Жидичин.

В ході робіт фахівці ДСНС за допомогою човна обстежили близько 425 000 метрів квадратних поверхні акваторії річки та 17 км прибережної смуги, також здійснювали занурення.
Водолази продовжують пошуки безвісті зниклого 21-річного лучанина у річці Стир

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Водолази продовжують пошуки безвісті зниклого 21-річного лучанина у річці Стир
Водолази продовжують пошуки безвісті зниклого 21-річного лучанина у річці Стир

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Теги: Стир, Луцьк, водолази
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Коментарі 1
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А чим таким відомий і визначний цей психічно хворий юнак, що його вже місяць шукають? Скільки вже засобів на це витрачено? Таке враження, ніби МНС у нас нічим займатись.
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