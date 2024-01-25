Кошельник за звинуваченням у хабарництві завтра постане перед судом

Кошельник за звинуваченням у хабарництві завтра постане перед судом
Підготовче засідання Вищого антикорупційного суду у справі за обвинуваченням депутата Волинської обласної ради від фракції «За майбутнє» Валентина Кошельника у зловживанні впливом за неправомірну вигоду відбудеться завтра, 26 січня.

Таке рішення 17 січня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«Призначити на 26 січня 2024 року о 15:30 у приміщенні Вищого антикорупційного суду підготовче судове засідання, в яке викликати учасників судового провадження», – йдеться в рішенні.

Як відомо, антикорупційний суд заарештував депутата Кошельника з альтернативою 900 тисяч грн застави. Ці кошти внесли і його відпустили під такі обов'язки: прибувати за першою вимогою; не відлучатись із Волинської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також утримуватися від спілкування зі свідками.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили депутата Волинської облради. Депутату інкримінували одержання неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів. За ці кошти він обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів. Пізніше депутату повідомили про підозру у зловживанні впливом.

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Теги: хабар, Волинь
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