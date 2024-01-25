Кошельник за звинуваченням у хабарництві завтра постане перед судом

у справі за обвинуваченням депутата Волинської обласної ради від фракції «За майбутнє» Валентина Кошельника у зловживанні впливом за неправомірну вигоду відбудеться завтра, 26 січня.



Таке рішення 17 січня ухвалив ВАКС, повідомляє «



«Призначити на 26 січня 2024 року о 15:30 у приміщенні Вищого антикорупційного суду підготовче судове засідання, в яке викликати учасників судового провадження», – йдеться в рішенні.



Як відомо, антикорупційний суд заарештував депутата Кошельника з альтернативою 900 тисяч грн застави. Ці кошти внесли і його відпустили під такі обов'язки: прибувати за першою вимогою; не відлучатись із Волинської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також утримуватися від спілкування зі свідками.



Нагадаємо, НАБУ і САП викрили депутата Волинської облради. Депутату інкримінували одержання неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів. За ці кошти він обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів. Пізніше депутату повідомили про підозру у зловживанні впливом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підготовче засідання Вищого антикорупційного судудепутата Волинської обласної ради від фракції «За майбутнє»у зловживанні впливом за неправомірну вигоду відбудеться завтра, 26 січня.Таке рішення 17 січня ухвалив ВАКС, повідомляє « Слово і діло ».«Призначити на 26 січня 2024 року о 15:30 у приміщенні Вищого антикорупційного суду підготовче судове засідання, в яке викликати учасників судового провадження», – йдеться в рішенні.Як відомо, антикорупційний суд заарештував депутата Кошельника з альтернативою 900 тисяч грн застави. Ці кошти внесли і його відпустили під такі обов'язки: прибувати за першою вимогою; не відлучатись із Волинської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також утримуватися від спілкування зі свідками.Нагадаємо, НАБУ і САП. Депутату інкримінували одержання неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів. За ці кошти він обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів. Пізніше депутату повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію