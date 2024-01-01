Дружина Героя з Волині отримала його посмертну нагороду

Дружина Героя з Волині отримала його посмертну нагороду
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України солдата Сергія Шинкарука посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.

Його життя обірвалося в бою за волю українського народу та наше майбутнє.

Державну нагороду передали вiйськовi Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки дружинi Героя Іванні Шинкарук.
Дружина Героя з Волині отримала його посмертну нагороду
Дружина Героя з Волині отримала його посмертну нагороду

Також вiйськовослужбовцi вшанували пам'ять та взяли участь в урочистому відкриттi меморіальних дошок колишнім учням навчального закладу, воїнам Героям Парфенюку Олегу, Чайці Тарасу, Кобачу Андрію, Франку Юрію, які загинули в боротьбі за незалежність України.
Дружина Героя з Волині отримала його посмертну нагороду
Дружина Героя з Волині отримала його посмертну нагороду

«Для рiдних, близьких, нагороди не зменшать біль та не повернуть спокій у їхнi серця, але вони мають знати, що вся Україна пам'ятатиме імена та подвиги тих, хто віддав за них своє життя. Вічна пам'ять та слава Героям!» - повідомили у ТЦК.

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Теги: загиблі, війна
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