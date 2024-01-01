Дружина Героя з Волині отримала його посмертну нагороду
Сьогодні, 13:43
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України солдата Сергія Шинкарука посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.
Його життя обірвалося в бою за волю українського народу та наше майбутнє.
Державну нагороду передали вiйськовi Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки дружинi Героя Іванні Шинкарук.
Також вiйськовослужбовцi вшанували пам'ять та взяли участь в урочистому відкриттi меморіальних дошок колишнім учням навчального закладу, воїнам Героям Парфенюку Олегу, Чайці Тарасу, Кобачу Андрію, Франку Юрію, які загинули в боротьбі за незалежність України.
«Для рiдних, близьких, нагороди не зменшать біль та не повернуть спокій у їхнi серця, але вони мають знати, що вся Україна пам'ятатиме імена та подвиги тих, хто віддав за них своє життя. Вічна пам'ять та слава Героям!» - повідомили у ТЦК.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.
Його життя обірвалося в бою за волю українського народу та наше майбутнє.
Державну нагороду передали вiйськовi Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки дружинi Героя Іванні Шинкарук.
Також вiйськовослужбовцi вшанували пам'ять та взяли участь в урочистому відкриттi меморіальних дошок колишнім учням навчального закладу, воїнам Героям Парфенюку Олегу, Чайці Тарасу, Кобачу Андрію, Франку Юрію, які загинули в боротьбі за незалежність України.
«Для рiдних, близьких, нагороди не зменшать біль та не повернуть спокій у їхнi серця, але вони мають знати, що вся Україна пам'ятатиме імена та подвиги тих, хто віддав за них своє життя. Вічна пам'ять та слава Героям!» - повідомили у ТЦК.
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