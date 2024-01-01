Дружина Героя з Волині отримала його посмертну нагороду

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України солдатапосмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.Йогоза волю українського народу та наше майбутнє.Державну нагороду передали вiйськовi Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки дружинi ГерояТакож вiйськовослужбовцi вшанували пам'ять та взяли участь в урочистому відкриттi меморіальних дошок колишнім учням навчального закладу, воїнам Героям, які загинули в боротьбі за незалежність України.«Для рiдних, близьких, нагороди не зменшать біль та не повернуть спокій у їхнi серця, але вони мають знати, що вся Україна пам'ятатиме імена та подвиги тих, хто віддав за них своє життя. Вічна пам'ять та слава Героям!» - повідомили у ТЦК.