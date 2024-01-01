Волиняни навколішки зустріли Героя Анатолія Ціруту

Анатолія Цірути.



Про це повідомляє Шацька селищна рада у фейсбуці.



Волиняни навколішки зустріли траурний кортеж. «Вічна пам'ять захиснику України...», - зазначили у селищній раді.







Нагадаємо, 30 січня, перестало битися серце 50-річного військовослужбовця з села Грабове Цірути Анатолія Адамовича. Причина смерті воїна – гостра серцево-судинна недостатність.



Анатолій Цірута з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від ворога. Був мужнім, безстрашним воїном, який любив Україну і щодня наближав перемогу.



В померлого залишилися вдома мама, дружина і донька.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацькій громаді на Волині сьогодні, 31 січня, зустріли траурний кортеж з тілом ГерояПро це повідомляє Шацька селищна рада у фейсбуці.Волиняни навколішки зустріли траурний кортеж. «Вічна пам'ять захиснику України...», - зазначили у селищній раді.Нагадаємо, 30 січня,50-річного військовослужбовця з села Грабове Цірути Анатолія Адамовича. Причина смерті воїна – гостра серцево-судинна недостатність.Анатолій Цірута з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від ворога. Був мужнім, безстрашним воїном, який любив Україну і щодня наближав перемогу.В померлого залишилися вдома мама, дружина і донька.

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