Волиняни навколішки зустріли Героя Анатолія Ціруту
Сьогодні, 14:14
У Шацькій громаді на Волині сьогодні, 31 січня, зустріли траурний кортеж з тілом Героя Анатолія Цірути.
Про це повідомляє Шацька селищна рада у фейсбуці.
Волиняни навколішки зустріли траурний кортеж. «Вічна пам'ять захиснику України...», - зазначили у селищній раді.
Нагадаємо, 30 січня, перестало битися серце 50-річного військовослужбовця з села Грабове Цірути Анатолія Адамовича. Причина смерті воїна – гостра серцево-судинна недостатність.
Анатолій Цірута з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від ворога. Був мужнім, безстрашним воїном, який любив Україну і щодня наближав перемогу.
В померлого залишилися вдома мама, дружина і донька.
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Про це повідомляє Шацька селищна рада у фейсбуці.
Волиняни навколішки зустріли траурний кортеж. «Вічна пам'ять захиснику України...», - зазначили у селищній раді.
Нагадаємо, 30 січня, перестало битися серце 50-річного військовослужбовця з села Грабове Цірути Анатолія Адамовича. Причина смерті воїна – гостра серцево-судинна недостатність.
Анатолій Цірута з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від ворога. Був мужнім, безстрашним воїном, який любив Україну і щодня наближав перемогу.
В померлого залишилися вдома мама, дружина і донька.
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