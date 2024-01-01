Волиняни навколішки зустріли Героя Анатолія Ціруту

Волиняни навколішки зустріли Героя Анатолія Ціруту
У Шацькій громаді на Волині сьогодні, 31 січня, зустріли траурний кортеж з тілом Героя Анатолія Цірути.

Про це повідомляє Шацька селищна рада у фейсбуці.

Волиняни навколішки зустріли траурний кортеж. «Вічна пам'ять захиснику України...», - зазначили у селищній раді.



Нагадаємо, 30 січня, перестало битися серце 50-річного військовослужбовця з села Грабове Цірути Анатолія Адамовича. Причина смерті воїна – гостра серцево-судинна недостатність.

Анатолій Цірута з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від ворога. Був мужнім, безстрашним воїном, який любив Україну і щодня наближав перемогу.

В померлого залишилися вдома мама, дружина і донька.

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Теги: загиблі, війна
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