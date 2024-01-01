Обірвалося життя працівниці Волинської митниці Світлани Ясашної
Сьогодні, 13:10
Несподівано зупинилося серце старшої державної інспекторки ВМО №3 митного поста «Ягодин» Світлани Ясашної.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.
Колектив Волинської митниці щиро співчуває родині Ясашних з приводу раптової смерті дружини і мами трьох синів Світлани.
Світлана Миколаївна Ясашна ще вчора працювала старшим державним інспектором ВМО №3 митного поста "Ягодин", а її досвід трудової діяльності на митниці складає майже чверть віку. Знали і цінували її як надійного колегу, висококласного фахівця, чуйну і доброзичливу людину.
«Тримайтесь, хлопці. Разом з Вами молимось за її царство, де праведні спочивають у місці світлім, у місці квітучім, у місці спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, а життя безкінечне. Вічна пам'ять!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.
Колектив Волинської митниці щиро співчуває родині Ясашних з приводу раптової смерті дружини і мами трьох синів Світлани.
Світлана Миколаївна Ясашна ще вчора працювала старшим державним інспектором ВМО №3 митного поста "Ягодин", а її досвід трудової діяльності на митниці складає майже чверть віку. Знали і цінували її як надійного колегу, висококласного фахівця, чуйну і доброзичливу людину.
«Тримайтесь, хлопці. Разом з Вами молимось за її царство, де праведні спочивають у місці світлім, у місці квітучім, у місці спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, а життя безкінечне. Вічна пам'ять!» - йдеться у повідомленні.
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