Потоп на Волині: у воді – тисячі гектарів і понад 80 споруд
Сьогодні, 12:55
Площа підтоплених сільськогосподарських угідь на Волині станом на сьогодні, 31 січня, зросла до 5,5 тисячі гектарів.
Також підтоплені площі на присадибних ділянках — це 442,5 гектара, інформує Суспільне.
Як розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, у трьох районах області підтопило 81 споруду.
Найбільше підтоплень фіксують у Камінь-Каширському районі — це майже 3 тисячі гектарів. У селі Заріка цього району підтоплені три садиби. Воду відкачують десять насосних станцій.
2,5 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь підтоплені на території Ковельського району, в основному йдеться про землі на території колишнього Ратнівського району. Також на цій території підтоплені 64 господарські споруди та працює дві насосні станції, каже Ростислав Кравчук.
З його слів, на заплаву також вийшла річка Луга у Володимирському районі та підтопила 14 садиб. Як повідомили у Володимирській міській раді, на підтоплення скаржаться мешканці багатоповерхівок у місті, і приватних садиб на вулицях Львівській, Лесі Паєвської, Полуботка, Опільського, Князя Олега, Кожедуба, Степана Бандери, Роксолани тощо.
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Також підтоплені площі на присадибних ділянках — це 442,5 гектара, інформує Суспільне.
Як розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, у трьох районах області підтопило 81 споруду.
Найбільше підтоплень фіксують у Камінь-Каширському районі — це майже 3 тисячі гектарів. У селі Заріка цього району підтоплені три садиби. Воду відкачують десять насосних станцій.
2,5 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь підтоплені на території Ковельського району, в основному йдеться про землі на території колишнього Ратнівського району. Також на цій території підтоплені 64 господарські споруди та працює дві насосні станції, каже Ростислав Кравчук.
З його слів, на заплаву також вийшла річка Луга у Володимирському районі та підтопила 14 садиб. Як повідомили у Володимирській міській раді, на підтоплення скаржаться мешканці багатоповерхівок у місті, і приватних садиб на вулицях Львівській, Лесі Паєвської, Полуботка, Опільського, Князя Олега, Кожедуба, Степана Бандери, Роксолани тощо.
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