Потоп на Волині: у воді – тисячі гектарів і понад 80 споруд





Також підтоплені площі на присадибних ділянках — це 442,5 гектара, інформує



Як розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, у трьох районах області підтопило 81 споруду.



Найбільше підтоплень фіксують у Камінь-Каширському районі — це майже 3 тисячі гектарів. У селі Заріка цього району підтоплені три садиби. Воду відкачують десять насосних станцій.



2,5 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь підтоплені на території Ковельського району, в основному йдеться про землі на території колишнього Ратнівського району. Також на цій території підтоплені 64 господарські споруди та працює дві насосні станції, каже Ростислав Кравчук.



З його слів, на заплаву також вийшла річка Луга у Володимирському районі та підтопила 14 садиб. Як повідомили у Володимирській міській раді, на підтоплення скаржаться мешканці багатоповерхівок у місті, і приватних садиб на вулицях Львівській, Лесі Паєвської, Полуботка, Опільського, Князя Олега, Кожедуба, Степана Бандери, Роксолани тощо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Площа підтоплених сільськогосподарських угідь на Волині станом на сьогодні, 31 січня, зросла до 5,5 тисячі гектарів.Також підтоплені площі на присадибних ділянках — це 442,5 гектара, інформує Суспільне Як розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів, у трьох районах області підтопило 81 споруду.у Камінь-Каширському районі — це майже 3 тисячі гектарів. У селі Заріка цього району підтоплені три садиби. Воду відкачують десять насосних станцій.2,5 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь підтоплені на території Ковельського району, в основному йдеться про землі на території колишнього Ратнівського району. Також на цій території підтоплені 64 господарські споруди та працює дві насосні станції, каже Ростислав Кравчук.З його слів, на заплаву також вийшла річка Луга у Володимирському районі та підтопила 14 садиб. Як повідомили у Володимирській міській раді, на підтоплення скаржаться мешканці багатоповерхівок у місті, і приватних садиб на вулицях Львівській, Лесі Паєвської, Полуботка, Опільського, Князя Олега, Кожедуба, Степана Бандери, Роксолани тощо.

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