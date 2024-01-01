Херсонщина після вчорашніх атак: моторошні фото від поліції

Херсонщина після вчорашніх атак: моторошні фото від поліції
Війська російської федерації здійснили 53 обстріли правобережжя Херсонської області.

Так виглядає Херсонщина після російських атак минулої доби, повідомляє у телеграмі Нацполіція.

У населених пунктах пошкоджень зазнали 74 об’єкти: 57 приватних та багатоповерховий будинок, школа, дитячий садочок, «пункт незламності», готель, приміщення банку, 8 автомобілів, склад, гараж та зупинка громадського транспорту.
Херсонщина після вчорашніх атак: моторошні фото від поліції

Уранці окупанти з дронів скидали вибухові пристрої в Бериславі. В результаті на місці одного з вибухів отримав поранення 50-річний чоловік. За кілька годин російські військові знов здійснили дронову атаку. Внаслідок чого загинув 35-річний місцевий житель.
Херсонщина після вчорашніх атак: моторошні фото від поліції
Херсонщина після вчорашніх атак: моторошні фото від поліції
Херсонщина після вчорашніх атак: моторошні фото від поліції
Херсонщина після вчорашніх атак: моторошні фото від поліції
Херсонщина після вчорашніх атак: моторошні фото від поліції

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Теги: обстріл, війна
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