Херсонщина після вчорашніх атак: моторошні фото від поліції
Сьогодні, 13:27
Війська російської федерації здійснили 53 обстріли правобережжя Херсонської області.
Так виглядає Херсонщина після російських атак минулої доби, повідомляє у телеграмі Нацполіція.
У населених пунктах пошкоджень зазнали 74 об’єкти: 57 приватних та багатоповерховий будинок, школа, дитячий садочок, «пункт незламності», готель, приміщення банку, 8 автомобілів, склад, гараж та зупинка громадського транспорту.
Уранці окупанти з дронів скидали вибухові пристрої в Бериславі. В результаті на місці одного з вибухів отримав поранення 50-річний чоловік. За кілька годин російські військові знов здійснили дронову атаку. Внаслідок чого загинув 35-річний місцевий житель.
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Так виглядає Херсонщина після російських атак минулої доби, повідомляє у телеграмі Нацполіція.
У населених пунктах пошкоджень зазнали 74 об’єкти: 57 приватних та багатоповерховий будинок, школа, дитячий садочок, «пункт незламності», готель, приміщення банку, 8 автомобілів, склад, гараж та зупинка громадського транспорту.
Уранці окупанти з дронів скидали вибухові пристрої в Бериславі. В результаті на місці одного з вибухів отримав поранення 50-річний чоловік. За кілька годин російські військові знов здійснили дронову атаку. Внаслідок чого загинув 35-річний місцевий житель.
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