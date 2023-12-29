Шахрайка з Дніпра видурила 800 тисяч, вдаючи пораненого військового

Шахрайка з Дніпра видурила 800 тисяч, вдаючи пораненого військового
У Дніпрі кіберполіція викрила аферистку, яка просила у соцмережі гроші на лікування, видаючи себе за військову.

20-річна порушниця привласнила понад 800 тис. грн потерпілої, повідомляє в телеграмі Нацполіція.

Зловмисниця створила фейкову сторінку військовослужбовця ЗСУ. Видаючи себе за захисника України, підозрювана познайомилася з потерпілою у соціальній мережі.

Аферистка переконувала співрозмовницю, що потребує грошей на лікування та відновлення після отриманого поранення в зоні бойових дій.

Їй загрожує до дванадцяти років за ґратами.
Шахрайка з Дніпра видурила 800 тисяч, вдаючи пораненого військового


Деталі справи розкрили в ДБР. Дівчина зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній з соціальних мереж. Познайомившись з іншою дівчиною, вона почала писати тій романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця. Потерпіла, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном.

Для того, аби голос залицяльника не видав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так і розмовляє.

Згодом «залицяльник» написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде, але пообіцяв періодично відправляти дівчині подарунки через свою племінницю.

Так званою племінницею, яка частенько приносила подарунки, виявилася сама підозрювана.

В один з моментів «боєць» повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне бойове поранення та почав просити гроші на операцію. Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тис. гривень, все відправила на рахунок шахрайки.

Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Також судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Теги: шахраї, Україна
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