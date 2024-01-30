Справу про хабарництво депутата Волиньради розглядатиме ВАКС

розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням депутата Волинської обласної ради від фракції «За майбутнє» Валентина Кошельника у зловживанні впливом за неправомірну вигоду.



Про це повідомляє «



«Призначити на 26 січня 2024 року о 15:55 відкрите судове засідання із судового розгляду колегією суддів ВАКС кримінального провадження щодо обвинувачення (Кошельника – ред.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369-2 КК, за участю прокурора, обвинуваченого та його захисника», – йдеться в рішенні.



Наступне засідання заплановане на 15:00 15 лютого.



Як відомо, антикорупційний суд заарештував депутата Кошельника з альтернативою 900 тисяч грн застави. Ці кошти внесли і його відпустили під такі обов'язки: прибувати за першою вимогою; не відлучатись із Волинської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також утримуватися від спілкування зі свідками.



Нагадаємо, НАБУ і САП викрили депутата Волинської облради. Депутату інкримінували одержання неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів. За ці кошти він обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів. Пізніше депутату повідомили про підозру у зловживанні впливом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд призначив докримінальне провадження за обвинуваченням депутата Волинської обласної ради від фракції «За майбутнє»у зловживанні впливом за неправомірну вигоду.Про це повідомляє « Слово і діло ».«Призначити на 26 січня 2024 року о 15:55 відкрите судове засідання із судового розгляду колегією суддів ВАКС кримінального провадження щодо обвинувачення (Кошельника – ред.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369-2 КК, за участю прокурора, обвинуваченого та його захисника», – йдеться в рішенні.Наступне засідання заплановане на 15:00 15 лютого.Як відомо, антикорупційний суд заарештував депутата Кошельника з альтернативою 900 тисяч грн застави. Ці кошти внесли і його відпустили під такі обов'язки: прибувати за першою вимогою; не відлучатись із Волинської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також утримуватися від спілкування зі свідками.Нагадаємо, НАБУ і САП в. Депутату інкримінували одержання неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів. За ці кошти він обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів. Пізніше депутату повідомили про підозру у зловживанні впливом.

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