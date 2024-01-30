Справу про хабарництво депутата Волиньради розглядатиме ВАКС

Справу про хабарництво депутата Волиньради розглядатиме ВАКС
Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням депутата Волинської обласної ради від фракції «За майбутнє» Валентина Кошельника у зловживанні впливом за неправомірну вигоду.

Про це повідомляє «Слово і діло».

«Призначити на 26 січня 2024 року о 15:55 відкрите судове засідання із судового розгляду колегією суддів ВАКС кримінального провадження щодо обвинувачення (Кошельника – ред.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369-2 КК, за участю прокурора, обвинуваченого та його захисника», – йдеться в рішенні.

Наступне засідання заплановане на 15:00 15 лютого.

Як відомо, антикорупційний суд заарештував депутата Кошельника з альтернативою 900 тисяч грн застави. Ці кошти внесли і його відпустили під такі обов'язки: прибувати за першою вимогою; не відлучатись із Волинської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також утримуватися від спілкування зі свідками.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили депутата Волинської облради. Депутату інкримінували одержання неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів. За ці кошти він обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів. Пізніше депутату повідомили про підозру у зловживанні впливом.

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Теги: хабар, Волинь
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