Термін ув’язнення отримав настоятель храму УПЦ МП на Вінничині, який вихваляв російських окупантів
Сьогодні, 12:50
За матеріалами СБУ тюремний строк отримав настоятель храму УПЦ (МП), який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП).
На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію рф «громадянською війною» в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу.
Також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.
Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій.
Для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.
Крім того, клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.
Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України.
Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь рф.
На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
▪️ ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП).
На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію рф «громадянською війною» в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу.
Також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.
Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій.
Для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.
Крім того, клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.
Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України.
Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь рф.
На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
▪️ ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.
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