Термін ув’язнення отримав настоятель храму УПЦ МП на Вінничині, який вихваляв російських окупантів

Термін ув’язнення отримав настоятель храму УПЦ МП на Вінничині, який вихваляв російських окупантів
За матеріалами СБУ тюремний строк отримав настоятель храму УПЦ (МП), який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП).
На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію рф «громадянською війною» в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу.

Також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.

Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій.

Для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.

Крім того, клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.

Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ​ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

▪️ ​ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, УПЦ МП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На водоймах Волині вже загинули 4 людини
Сьогодні, 13:06
Термін ув’язнення отримав настоятель храму УПЦ МП на Вінничині, який вихваляв російських окупантів
Сьогодні, 12:50
У шпиталі обірвалося життя пораненого воїна з Волині
Сьогодні, 12:47
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 12:30
Справу про хабарництво депутата Волиньради розглядатиме ВАКС
Сьогодні, 12:24
Схожі новини
На Вінниччині священник УПЦ МП вихваляв терористів та виправдовував окупацію України, – СБУ На Вінниччині священник УПЦ МП вихваляв терористів та виправдовував окупацію України, – СБУ
21 листопад, 2023, 11:40
15 років тюрми отримав настоятель УПЦ МП, який «зливав» до фсб інформацію про оборону Сумщини 15 років тюрми отримав настоятель УПЦ МП, який «зливав» до фсб інформацію про оборону Сумщини
25 жовтень, 2023, 16:24
Митрополит УПЦ МП Павло в інтерв'ю заперечив існування України як суверенної держави, – СБУ Митрополит УПЦ МП Павло в інтерв'ю заперечив існування України як суверенної держави, – СБУ
13 липень, 2023, 18:16
На Київщині затримали священника УПЦ МП, який отримав подяку з росії На Київщині затримали священника УПЦ МП, який отримав подяку з росії
09 червень, 2023, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На водоймах Волині вже загинули 4 людини
Сьогодні, 13:06
 0
Термін ув’язнення отримав настоятель храму УПЦ МП на Вінничині, який вихваляв російських окупантів
Сьогодні, 12:50
 0
У шпиталі обірвалося життя пораненого воїна з Волині
Сьогодні, 12:47
 0
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 12:30
 0
Справу про хабарництво депутата Волиньради розглядатиме ВАКС
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8