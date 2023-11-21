Термін ув’язнення отримав настоятель храму УПЦ МП на Вінничині, який вихваляв російських окупантів

Захарченка, Гіві та Моторолу.



Про це



Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП).

На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію рф «громадянською війною» в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу.



Також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.



Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій.



Для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.



Крім того, клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.



Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України.



Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь рф.



На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ​ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);



▪️ ​ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ тюремний строк отримав настоятель храму УПЦ (МП), який вихваляв терористівтаПро це повідомили у пресслужбі СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП).На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію рф «громадянською війною» в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу.Також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій.Для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.Крім того, клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України.Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь рф.На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ​ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);▪️ ​ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.

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