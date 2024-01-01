Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:19
Україна повернула з російського полону 207 бійців.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх.
Працюємо над цим. Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!" - йдеться в повідомленні.
У Координаційному штабі додали, що сьогоднішній обмін вже 50-ий з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
"Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.
180 Оборонців, які повертаються додому - з рядового та сержантського складу, ще 27 - українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21.
Серед звільнених військовослужбовців - захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики", - зазначали у Координаційному штабі.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх.
Працюємо над цим. Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!" - йдеться в повідомленні.
У Координаційному штабі додали, що сьогоднішній обмін вже 50-ий з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
"Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.
180 Оборонців, які повертаються додому - з рядового та сержантського складу, ще 27 - українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21.
Серед звільнених військовослужбовців - захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики", - зазначали у Координаційному штабі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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