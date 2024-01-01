Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО

Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула з російського полону 207 бійців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх.
Працюємо над цим. Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!" - йдеться в повідомленні.

У Координаційному штабі додали, що сьогоднішній обмін вже 50-ий з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

180 Оборонців, які повертаються додому - з рядового та сержантського складу, ще 27 - українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21.
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО

Серед звільнених військовослужбовців - захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики", - зазначали у Координаційному штабі.
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО
Україна повернула додому 207 полонених. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Росія, Україна, війна
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