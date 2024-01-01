На Волині післязавтра прощатимуться із Захисником Євгенієм Солоненком

На Волині післязавтра прощатимуться із Захисником Євгенієм Солоненком
У Ківерці на Волині 2 лютого назавжди повернеться полеглий Герой Євгеній Солоненко.

Про це у фейсбуці повідомляє Ківерцівська міськрада.

У п'ятницю, 2 лютого, об 11:00 кортеж з загиблим героєм Євгенієм Солоненком виїжджає з вулиці Стефаника у Луцьку.
На Волині післязавтра прощатимуться із Захисником Євгенієм Солоненком

Об 11:30 - зустріч біля Дубка.

Маршрут:

Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Привітна, до рідної домівки.

12:00 - 12:15 - формується колона, піша хода до Свято - Покровського собору.

Маршрут:

Привітна - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка до Свято - Покровського собору. Від собору піша хода до перехрестя вул. Пилипа Орлика.

Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.

«Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати свою останню шану Євгенію Солоненку, який мужньо боронив кордони нашої держави», - зазначили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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