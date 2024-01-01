Воїн із Маріуполя знайшов вічний спочинок на Волині
Сьогодні, 15:56
У селі Видерта на Волині вчора, 30 січня, провели в останню путь маріупольця Олександра Кано, який віддав життя у боях із російськими загарбниками.
Про це у фейсбуці повідомляє Валентина Степанюк у спільноті ЗЗСО «Видертський ліцей».
Поліська земля прийняла на вічний спочинок Олександра Кано (1989 року народження), уродженця міста Маріуполя.
«Героя, який у боротьбі з рашизмом віддав найцінніше – своє життя. Героя, який загинув, наближаючи світлий день перемоги», - йдеться у повідомленні.
Жителі села Видерта достойно провели в останню дорогу полеглого воїна.
«Вічна слава Герою! Низький уклін батькам, які виховали справжнього патріота своєї країни», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Валентина Степанюк у спільноті ЗЗСО «Видертський ліцей».
Поліська земля прийняла на вічний спочинок Олександра Кано (1989 року народження), уродженця міста Маріуполя.
«Героя, який у боротьбі з рашизмом віддав найцінніше – своє життя. Героя, який загинув, наближаючи світлий день перемоги», - йдеться у повідомленні.
Жителі села Видерта достойно провели в останню дорогу полеглого воїна.
«Вічна слава Герою! Низький уклін батькам, які виховали справжнього патріота своєї країни», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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