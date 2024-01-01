Воїн із Маріуполя знайшов вічний спочинок на Волині

У селі Видерта на Волині вчора, 30 січня, провели в останню путь маріупольця, якийіз російськими загарбниками.Про це у фейсбуці повідомляєу спільноті ЗЗСО «Видертський ліцей».Поліська земля прийняла на вічний спочинок Олександра Кано (1989 року народження), уродженця міста Маріуполя.«Героя, який у боротьбі з рашизмом віддав найцінніше – своє життя. Героя, який загинув, наближаючи світлий день перемоги», - йдеться у повідомленні.Жителі села Видерта достойно провели в останню дорогу полеглого воїна.«Вічна слава Герою! Низький уклін батькам, які виховали справжнього патріота своєї країни», - йдеться у повідомленні.