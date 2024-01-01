Воїн із Маріуполя знайшов вічний спочинок на Волині

Воїн із Маріуполя знайшов вічний спочинок на Волині
У селі Видерта на Волині вчора, 30 січня, провели в останню путь маріупольця Олександра Кано, який віддав життя у боях із російськими загарбниками.

Про це у фейсбуці повідомляє Валентина Степанюк у спільноті ЗЗСО «Видертський ліцей».

Поліська земля прийняла на вічний спочинок Олександра Кано (1989 року народження), уродженця міста Маріуполя.

«Героя, який у боротьбі з рашизмом віддав найцінніше – своє життя. Героя, який загинув, наближаючи світлий день перемоги», - йдеться у повідомленні.

Жителі села Видерта достойно провели в останню дорогу полеглого воїна.
Воїн із Маріуполя знайшов вічний спочинок на Волині

«Вічна слава Герою! Низький уклін батькам, які виховали справжнього патріота своєї країни», - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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