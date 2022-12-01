У розвідці розповіли, чи були на обміні полонені українці, яких росія оголосила загиблими на ІЛ-76
Сьогодні, 16:37
Під час сьогоднішнього обміну військовополоненими серед звільнених воїнів не було тих, кого росія начебто перевозила на літаку ІЛ-76, що впав на Бєлгородщині 24 січня.
Про це hromadske повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
За його словами, сьогодні продовжився обмін, який планувався на 24 січня.
«Основа списку залишилась попередня. Але, на жаль, за виключенням списку із 65 осіб, яких росія оголосила загиблими», — сказав він.
Також він додав, що кількість полонених росіян, яких обміняли, не оприлюднюють і не коментують.
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Про це hromadske повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
За його словами, сьогодні продовжився обмін, який планувався на 24 січня.
«Основа списку залишилась попередня. Але, на жаль, за виключенням списку із 65 осіб, яких росія оголосила загиблими», — сказав він.
Також він додав, що кількість полонених росіян, яких обміняли, не оприлюднюють і не коментують.
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