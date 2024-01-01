«Після Перемоги хочу грати з синами у футбол», - «Ван Дамм» із Волинської ТРО
Сьогодні, 17:30
Пан Олександр на псевдо «Ван Дамм» – кулеметник роти вогневої підтримки Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.
Позивний тероборонівця пояснюється його шанобливим ставленням до спортивних єдиноборств – в юнацькі роки він серйозно займався вільною боротьбою, повідомляє в телеграмі 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
У цивільному житті лучанин працював будівельником – мав фах муляра-пічника-штукатура.
Вдома на Олександра чекають з Перемогою кохана дружина Катерина та двійко синів – Владислав і Арсен.
«Перемога неодмінно буде за нами. Бо ми сильніші – і духом, і тілом. А головне – стоїмо за святе діло, захищаємо Батьківщину від окупанта. Після війни планую якнайбільше часу проводити зі своєю сім’єю. Найбільше ж хочеться пограти із синами у футбол і сходити з ними на риболовлю!» – розповідає волинський тероборонівець «Ван Дамм».
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Позивний тероборонівця пояснюється його шанобливим ставленням до спортивних єдиноборств – в юнацькі роки він серйозно займався вільною боротьбою, повідомляє в телеграмі 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
У цивільному житті лучанин працював будівельником – мав фах муляра-пічника-штукатура.
Вдома на Олександра чекають з Перемогою кохана дружина Катерина та двійко синів – Владислав і Арсен.
«Перемога неодмінно буде за нами. Бо ми сильніші – і духом, і тілом. А головне – стоїмо за святе діло, захищаємо Батьківщину від окупанта. Після війни планую якнайбільше часу проводити зі своєю сім’єю. Найбільше ж хочеться пограти із синами у футбол і сходити з ними на риболовлю!» – розповідає волинський тероборонівець «Ван Дамм».
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