«Після Перемоги хочу грати з синами у футбол», - «Ван Дамм» із Волинської ТРО

Панна псевдо «Ван Дамм» – кулеметник роти вогневої підтримки Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.Позивний тероборонівця пояснюється його шанобливим ставленням до спортивних єдиноборств – в юнацькі роки він серйозно займався вільною боротьбою, повідомляє в телеграмі 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.У цивільному житті лучанин працював будівельником – мав фах муляра-пічника-штукатура.Вдома на Олександра чекають з Перемогою кохана дружината двійко синів –«Перемога неодмінно буде за нами. Бо ми сильніші – і духом, і тілом. А головне – стоїмо за святе діло,. Після війни планую якнайбільше часу проводити зі своєю сім’єю. Найбільше ж хочеться пограти із синами у футбол і сходити з ними на риболовлю!» – розповідає волинський тероборонівець «Ван Дамм».