Екологи: у лісі на Волині у петлях браконьєрів гинуть тварини





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В лісі, що знаходиться на території Литовезької громади, виявили туші двох лисиць і зайця, які були вбиті браконьєрами. Мертвих тварин побачили під час спільного рейду місцевих мисливців з екологічною службою.



Вісім дротяних петель, які розставили браконьєри, помітили під час спільного рейду Державної екологічної інспекції з Іваничівською районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок, каже голова цієї організації Юрій Тисько.



За його словами, у браконьєрських петлях знайшли мертвими дві лисиці та зайця. Порушників наразі впіймати не вдалося. Своїм незаконним полюванням невідомі завдали збитків на 10 тисяч гривень.



Юрій Тисько зазначив, що петля — це один з найпоширеніших і жорстоких знарядь браконьєрського лову тварин. Робиться вона досить просто з металевого троса і коштує копійки. Тварина, коли потрапляє в неї, довго мучиться, а якщо і розриває петлю, то калікою довго не живи. Зазвичай, петлі ставляться в будь-який час року, але частіше за все взимку, коли тварини через сніг обмежені в пересуванні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Невідомі браконьєри у лісі поблизу села Литовеж на Волині розставили петлі, в яких загинули тварини.Про це повідомляє Буг В лісі, що знаходиться на території Литовезької громади, виявили туші двох лисиць і зайця, які були. Мертвих тварин побачили під час спільного рейду місцевих мисливців з екологічною службою.Вісім дротяних петель, які розставили браконьєри, помітили під час спільного рейду Державної екологічної інспекції з Іваничівською районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок, каже голова цієї організаціїЗа його словами, у браконьєрських петлях знайшли мертвими дві лисиці та зайця. Порушників наразі впіймати не вдалося. Своїм незаконним полюванням невідомі завдали збитків на 10 тисяч гривень.Юрій Тисько зазначив, що петля — це один з найпоширеніших і жорстоких знарядь браконьєрського лову тварин. Робиться вона досить просто з металевого троса і коштує копійки. Тварина, коли потрапляє в неї, довго мучиться, а якщо і розриває петлю, то калікою довго не живи. Зазвичай, петлі ставляться в будь-який час року, але частіше за все взимку, коли тварини через сніг обмежені в пересуванні.

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