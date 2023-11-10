Екологи: у лісі на Волині у петлях браконьєрів гинуть тварини

Екологи: у лісі на Волині у петлях браконьєрів гинуть тварини
Невідомі браконьєри у лісі поблизу села Литовеж на Волині розставили петлі, в яких загинули тварини.

Про це повідомляє Буг.

В лісі, що знаходиться на території Литовезької громади, виявили туші двох лисиць і зайця, які були вбиті браконьєрами. Мертвих тварин побачили під час спільного рейду місцевих мисливців з екологічною службою.

Вісім дротяних петель, які розставили браконьєри, помітили під час спільного рейду Державної екологічної інспекції з Іваничівською районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок, каже голова цієї організації Юрій Тисько.

За його словами, у браконьєрських петлях знайшли мертвими дві лисиці та зайця. Порушників наразі впіймати не вдалося. Своїм незаконним полюванням невідомі завдали збитків на 10 тисяч гривень.

Юрій Тисько зазначив, що петля — це один з найпоширеніших і жорстоких знарядь браконьєрського лову тварин. Робиться вона досить просто з металевого троса і коштує копійки. Тварина, коли потрапляє в неї, довго мучиться, а якщо і розриває петлю, то калікою довго не живи. Зазвичай, петлі ставляться в будь-який час року, але частіше за все взимку, коли тварини через сніг обмежені в пересуванні.
Екологи: у лісі на Волині у петлях браконьєрів гинуть тварини

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Теги: браконьєр, Волинь
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