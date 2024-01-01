Міськрада на Волині незаконно привласнила ліс на 3 мільярди, - прокуратура

Міськрада на Волині незаконно привласнила ліс на 3 мільярди, - прокуратура
На Волині прокурори наполягають на поверненні державі земель лісового фонду вартістю 2,9 мільярда гривень.

Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Луцька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовами в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації до Берестечківської міської ради Луцького району, аби повернути державі земельні ділянки площею понад 140 га і вартістю майже 2,9 мільярда гривень, які належать до земель лісового фонду.

Прокурори доводитимуть у суді, що земля, що перебувала у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування неправомірно зареєстрована як комунальна власність, та наполягатимуть на її поверненні державі.

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Теги: суд, Волинь
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