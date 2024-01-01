Міськрада на Волині незаконно привласнила ліс на 3 мільярди, - прокуратура

На Волині прокурори наполягають навартістю 2,9 мільярда гривень.Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.Луцька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовами в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації до Берестечківської міської ради Луцького району, аби повернути державі земельні ділянки площею понад 140 га і вартістю майже 2,9 мільярда гривень, які належать до земель лісового фонду.Прокурори доводитимуть у суді, що земля, що перебувала у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування неправомірно зареєстрована як комунальна власність, та наполягатимуть на її поверненні державі.