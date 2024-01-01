Волинянин заборгував аліментів на 270 тисяч

Мешканець Волині, який боргує понад 270 тисяч гривень аліментів, постане перед судом.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 43-річного жителя селища Маневичі Камінь-Каширського району, який зліснона утримання трьох неповнолітніх доньок.Слідство встановило, що згідно судового наказу чоловік із 2018 року був зобов’язаний сплачувати аліменти, проте не сплатив ні гривні.Таким чином він боргує понад 270 тисяч гривень та відповідатиме за це перед судом.