Волинянин заборгував аліментів на 270 тисяч
Сьогодні, 19:17
Мешканець Волині, який боргує понад 270 тисяч гривень аліментів, постане перед судом.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 43-річного жителя селища Маневичі Камінь-Каширського району, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання трьох неповнолітніх доньок.
Слідство встановило, що згідно судового наказу чоловік із 2018 року був зобов’язаний сплачувати аліменти, проте не сплатив ні гривні.
Таким чином він боргує понад 270 тисяч гривень та відповідатиме за це перед судом.
Довідково:
Згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за такий злочин, - карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 43-річного жителя селища Маневичі Камінь-Каширського району, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання трьох неповнолітніх доньок.
Слідство встановило, що згідно судового наказу чоловік із 2018 року був зобов’язаний сплачувати аліменти, проте не сплатив ні гривні.
Таким чином він боргує понад 270 тисяч гривень та відповідатиме за це перед судом.
Довідково:
Згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за такий злочин, - карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.
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