Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2°морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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