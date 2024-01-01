Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2°морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.