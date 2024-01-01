На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Базилюк

Сергій Базилюк 1983 року народження з села Радомишль Боратинської громади Луцького району.



Герой загинув 29 січня під час скиду невідомого вибухового пристрою з БПЛА, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну. Про це повідомили у Боратинській громаді.



Свій останній бій військовослужбовець зустрів в районі населеного пункту Хромове Донецької області.



Про дату, час поховання буде повідомлено додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув Герой1983 року народження з села Радомишль Боратинської громади Луцького району.Герой загинув 29 січня під час скиду невідомого вибухового пристрою з БПЛА, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну. Про це повідомили у Боратинській громаді.Свій останній бій військовослужбовець зустрів в районі населеного пункту Хромове Донецької області.Про дату, час поховання буде повідомлено додатково.

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