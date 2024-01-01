На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Базилюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Базилюк
На війні з російськими окупантами загинув Герой Сергій Базилюк 1983 року народження з села Радомишль Боратинської громади Луцького району.

Герой загинув 29 січня під час скиду невідомого вибухового пристрою з БПЛА, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну. Про це повідомили у Боратинській громаді.

Свій останній бій військовослужбовець зустрів в районі населеного пункту Хромове Донецької області.

Про дату, час поховання буде повідомлено додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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