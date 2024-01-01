Серед звільнених сьогодні із полону військових - мінімум четверо волинян

Анатолій і Павло, з Рожища.



Про це Інформаційному агентству Валентина Мельник.



Більше інформації – згодом.



Також серед звільнених під час сьогоднішнього обміну військовополоненими є мешканець Нововолинської громади Микола Гойдало. А також житель села Будятичі Поромівської громади Віталій Герасимик.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



Нагадаємо, 31 січня Україна повернула з російського полону 207 осіб. Додому вдалось повернути і військових, і цивільних людей.



Востаннє обмін військовополоненими відбувся 3 січня — було звільнено 230 українців та українок. Тоді було звільнено чотирьох волинських військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед звільнених з полону РФ 207 українців є мінімум четверо військових з Волині. Двоє чоловіків звати, з Рожища.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила працівниця пресслужби Офісу Уповноваженого ВР України з прав людиниБільше інформації – згодом.Також серед звільнених під час сьогоднішнього обміну військовополоненими є мешканець Нововолинської громади. А також житель села Будятичі Поромівської громадиПро це повідомив міський голова НововолинськаНагадаємо, 31 січня Україна повернула з російського полону 207 осіб. Додому вдалось повернути і військових, і цивільних людей.Востаннє обмін військовополоненими відбувся 3 січня — було звільнено 230 українців та українок. Тоді було звільнено чотирьох волинських військових.

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