Серед звільнених сьогодні із полону військових - мінімум четверо волинян
31 січень, 20:42
Серед звільнених з полону РФ 207 українців є мінімум четверо військових з Волині. Двоє чоловіків звати Анатолій і Павло, з Рожища.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила працівниця пресслужби Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини Валентина Мельник.
Більше інформації – згодом.
Також серед звільнених під час сьогоднішнього обміну військовополоненими є мешканець Нововолинської громади Микола Гойдало. А також житель села Будятичі Поромівської громади Віталій Герасимик.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Нагадаємо, 31 січня Україна повернула з російського полону 207 осіб. Додому вдалось повернути і військових, і цивільних людей.
Востаннє обмін військовополоненими відбувся 3 січня — було звільнено 230 українців та українок. Тоді було звільнено чотирьох волинських військових.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила працівниця пресслужби Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини Валентина Мельник.
Більше інформації – згодом.
Також серед звільнених під час сьогоднішнього обміну військовополоненими є мешканець Нововолинської громади Микола Гойдало. А також житель села Будятичі Поромівської громади Віталій Герасимик.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Нагадаємо, 31 січня Україна повернула з російського полону 207 осіб. Додому вдалось повернути і військових, і цивільних людей.
Востаннє обмін військовополоненими відбувся 3 січня — було звільнено 230 українців та українок. Тоді було звільнено чотирьох волинських військових.
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