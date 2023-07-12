Національний мультипредметний тест: скільки волинян його складатиме та які інновації будуть





Цього року кількість учасників очікують на рівні з минулим роком, розповіла Алла Корнейко.



З її слів, цьогоріч учасники тесту будуть мати чотири години на вирішення, вперше тест буде поділений на етапи, між якими буде перерва.



"Ми цьогоріч матимемо обов’язкову частину із 3 предметів: українська мова, математика та історія України. Один предмет буде варіативним, із минулим роком розширилася: добавилися предмети з української літератури та географії", — каже Алла Корнейко.



Випускник ліцею Олександр Сенега каже, що захоплюється історією України з п'ятого класу. Його вчителька Алла Левшонюк говорить, що для того, щоб скласти тест добре, варто готуватися системно, вчити історію з п'ятих — шостих класів.



"На тест з історії України береться період із Люблінської унії 1569 року і по сучасні події. Здати історію – це не тільки дати запам'ятати, а й потрібно прослідкувати логічні зв'язки", — каже вчителька.



Вчителька української мови та літератури Оксана Лащук розповідає, що готує учнів до НМТ ще з десятого класу: маємо спецкурси, виконуємо тестові завдання, маємо додаткові факультативи підготовки до ЗНО.



"До української мови я готуюся в школі, на факультативах, додаткових репетиторів немає, а от з історії, то маю репетитора, з деяких предметів купувала курси, щоб легше готуватися", — каже одинадцятикласниця Дарія Гаїнська.



Український центр оцінювання якості освіти, який займається адмініструванням НМТ планує цього року, як і два минулі – відкриття пунктів тестування за кордоном. Минулого року таких було відкрито у 32 країнах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього року випускники шкіл здаватимуть більше предметів під час Національного мультипредметного тесту: замість трьох, як торік, чотири. У 2023 році НМТ на Волині здавали понад десять тисяч учасників.Цього року кількість учасників очікують на рівні з минулим роком, розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиЗ її слів, цьогоріч учасники тесту будуть мати чотири години на вирішення, вперше тест буде поділений на етапи, між якими буде перерва."Ми цьогоріч матимемо обов’язкову частину із 3 предметів: українська мова, математика та історія України. Один предмет буде варіативним, із минулим роком розширилася: добавилися предмети з української літератури та географії", — каже Алла Корнейко.Випускник ліцею Олександр Сенега каже, що захоплюється історією України з п'ятого класу. Його вчителька Алла Левшонюк говорить, що для того, щоб скласти тест добре, варто готуватися системно, вчити історію з п'ятих — шостих класів."На тест з історії України береться період із Люблінської унії 1569 року і по сучасні події. Здати історію – це не тільки дати запам'ятати, а й потрібно прослідкувати логічні зв'язки", — каже вчителька.Вчителька української мови та літературирозповідає, що готує учнів до НМТ ще з десятого класу: маємо спецкурси, виконуємо тестові завдання, маємо додаткові факультативи підготовки до ЗНО."До української мови я готуюся в школі, на факультативах, додаткових репетиторів немає, а от з історії, то маю репетитора, з деяких предметів купувала курси, щоб легше готуватися", — каже одинадцятикласниця Дарія Гаїнська.Український центр оцінювання якості освіти, який займається адмініструванням НМТ планує цього року, як і два минулі – відкриття пунктів тестування за кордоном. Минулого року таких було відкрито у 32 країнах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію