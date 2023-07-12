Національний мультипредметний тест: скільки волинян його складатиме та які інновації будуть

Національний мультипредметний тест: скільки волинян його складатиме та які інновації будуть
Цього року випускники шкіл здаватимуть більше предметів під час Національного мультипредметного тесту: замість трьох, як торік, чотири. У 2023 році НМТ на Волині здавали понад десять тисяч учасників.

Цього року кількість учасників очікують на рівні з минулим роком, розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.

З її слів, цьогоріч учасники тесту будуть мати чотири години на вирішення, вперше тест буде поділений на етапи, між якими буде перерва.

"Ми цьогоріч матимемо обов’язкову частину із 3 предметів: українська мова, математика та історія України. Один предмет буде варіативним, із минулим роком розширилася: добавилися предмети з української літератури та географії", — каже Алла Корнейко.

Випускник ліцею Олександр Сенега каже, що захоплюється історією України з п'ятого класу. Його вчителька Алла Левшонюк говорить, що для того, щоб скласти тест добре, варто готуватися системно, вчити історію з п'ятих — шостих класів.

"На тест з історії України береться період із Люблінської унії 1569 року і по сучасні події. Здати історію – це не тільки дати запам'ятати, а й потрібно прослідкувати логічні зв'язки", — каже вчителька.

Вчителька української мови та літератури Оксана Лащук розповідає, що готує учнів до НМТ ще з десятого класу: маємо спецкурси, виконуємо тестові завдання, маємо додаткові факультативи підготовки до ЗНО.

"До української мови я готуюся в школі, на факультативах, додаткових репетиторів немає, а от з історії, то маю репетитора, з деяких предметів купувала курси, щоб легше готуватися", — каже одинадцятикласниця Дарія Гаїнська.

Український центр оцінювання якості освіти, який займається адмініструванням НМТ планує цього року, як і два минулі – відкриття пунктів тестування за кордоном. Минулого року таких було відкрито у 32 країнах.

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Теги: НМТ, Волинь
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