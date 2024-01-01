У Луцьк «на щиті» привезли тіла полеглих Героїв





Відео зустрічі Героїв опублікували на сторінці Волинської ОВА в інстаграмі, передає



Героїв зустрічали у селі Піддубці на АЗС KING OIL. Кортеж проїжджав через усе місто.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 31 січня до Луцька «на щиті» привезли тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Відео зустрічі Героїв опублікували на сторінці Волинської ОВА в інстаграмі, передає ВСН Героїв зустрічали у селі Піддубці на АЗС KING OIL. Кортеж проїжджав через усе місто.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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