У Луцьк «на щиті» привезли тіла полеглих Героїв

У Луцьк «на щиті» привезли тіла полеглих Героїв
У середу, 31 січня до Луцька «на щиті» привезли тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Відео зустрічі Героїв опублікували на сторінці Волинської ОВА в інстаграмі, передає ВСН.

Героїв зустрічали у селі Піддубці на АЗС KING OIL. Кортеж проїжджав через усе місто.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час обміну з полону звільнили п'ятьох військових із Волині: подробиці
Сьогодні, 22:05
Національний мультипредметний тест: скільки волинян його складатиме та які інновації будуть
Сьогодні, 21:44
У Луцьк «на щиті» привезли тіла полеглих Героїв
Сьогодні, 21:11
Серед звільнених сьогодні із полону військових - мінімум четверо волинян
Сьогодні, 20:42
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Базилюк
Сьогодні, 20:12
Схожі новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Базилюк На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Базилюк
Сьогодні, 20:12
Востаннє додому «на щиті» повертається боєць із Волині Іван Майструк Востаннє додому «на щиті» повертається боєць із Волині Іван Майструк
27 січень, 17:19
Вдруге за день: до Луцька екіпаж «На щиті» привезе тіла полеглих Героїв Вдруге за день: до Луцька екіпаж «На щиті» привезе тіла полеглих Героїв
27 січень, 16:15
У Луцьку відбудеться прощання з Героєм Анатолієм Петруком У Луцьку відбудеться прощання з Героєм Анатолієм Петруком
27 січень, 13:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку хотіли забрати землю у найбільшого храму УПЦ МП
Сьогодні, 22:47
 0
Під час обміну з полону звільнили п'ятьох військових із Волині: подробиці
Сьогодні, 22:05
 0
Національний мультипредметний тест: скільки волинян його складатиме та які інновації будуть
Сьогодні, 21:44
 0
У Луцьк «на щиті» привезли тіла полеглих Героїв
Сьогодні, 21:11
 0
Серед звільнених сьогодні із полону військових - мінімум четверо волинян
Сьогодні, 20:42
 0
Медіа
відео
1/8