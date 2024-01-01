У Луцьк «на щиті» привезли тіла полеглих Героїв
Сьогодні, 21:11
У середу, 31 січня до Луцька «на щиті» привезли тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.
Відео зустрічі Героїв опублікували на сторінці Волинської ОВА в інстаграмі, передає ВСН.
Героїв зустрічали у селі Піддубці на АЗС KING OIL. Кортеж проїжджав через усе місто.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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Відео зустрічі Героїв опублікували на сторінці Волинської ОВА в інстаграмі, передає ВСН.
Героїв зустрічали у селі Піддубці на АЗС KING OIL. Кортеж проїжджав через усе місто.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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