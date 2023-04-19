У Луцьку хотіли забрати землю у найбільшого храму УПЦ МП





Це відбувалося під час сесії міськради у середу, 31 січня, передає



Щодо цього рішення розгорілись справжні баталії. Бо ж деякі обранці не хотіли таким чином забирати землю у релігійної громади, яку пов'язують з Росією. Говорили, що це тільки погіршить стан речей у суспільстві. Усіма своїми діями вони намагалися відвернути увагу від очевидного порушення закону.



Чому виникла пропозиція забрати право користування землею в релігійної громади УПЦ «МП»?



Депутат міської ради від фракції Громадянський рух «Свідомі» Андрій Лучик зазначив, що власники земельної ділянки – релігійна громада Всіх Святих Землі Волинської УПЦ «МП» – використовують її не за цільовим призначенням, бо ж там здійснюють комерційну діяльність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку хотіли забрати землю у найбільшого храму УПЦ МП – Собору Всіх Святих Землі Волинської, але депутати з порушенням регламенту рішення «завалили». Деякі з них заявили, що з «московським патріархатом» треба поводитися м'якше й доклали максимум зусиль, щоб проєкт не прийняли.Це відбувалося під час сесії міськради у середу, 31 січня, передає Конкурент Щодо цього рішення розгорілись справжні баталії. Бо ж деякі обранці не хотіли таким чином забирати землю у релігійної громади, яку пов'язують з Росією. Говорили, що це тільки погіршить стан речей у суспільстві. Усіма своїми діями вони намагалися відвернути увагу від очевидного порушення закону.Депутат міської ради від фракції Громадянський рух «Свідомі»зазначив, що власники земельної ділянки – релігійна громада Всіх Святих Землі Волинської УПЦ «МП» – використовують її не за цільовим призначенням, бо ж там здійснюють комерційну діяльність.

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