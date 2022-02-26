На одній з вулиць у центрі Луцька встановили нові дорожні знаки: як їздити водіям

На одній з вулиць у центрі Луцька встановили нові дорожні знаки: як їздити водіям
На вулиці Банковій у Луцьку організували односторонній рух для автівок. На повороті з вулиці Нестора Бурчака на Банкову встановили новий дорожній знак — односторонній рух.

Цей знак діє по вулиці Банковій до перехрестя з вулицею Євгена Сверстюка. Рух водіям дозволено лише ліворуч і праворуч, розповів Суспільному керівник відділу інженерно-транспортної інфраструктури Луцької міської ради Роман Возняк.

За його словами, нові дорожні знаки на цьому відрізку у Луцьку встановили на прохання жителів прилеглих вулиць, департаменту освіти й депутатів.

На місці встановлення нових дорожніх знаків працювали патрульні поліцейські. Чи вони уже штрафують водіїв, які порушують правила дорожнього руху, чи лише проводять профілактичні бесіди з порушниками, прессекретарка управління патрульної поліції у Волинській області Ольга Коваленко відповідати відмовилася.

За словами посадовця міськради Романа Возняка, до 2 лютого на цьому відрізку дороги та у прилеглих дворах, поблизу ліцею № 9 ще будуть встановлювати додаткові дорожні знаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: знаки, нові правила
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
1 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На одній з вулиць у центрі Луцька встановили нові дорожні знаки: як їздити водіям
31 січень, 23:43
На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ
31 січень, 23:14
У Луцьку хотіли забрати землю у найбільшого храму УПЦ МП
31 січень, 22:47
Під час обміну з полону звільнили шестеро військових із Волині: подробиці
31 січень, 22:05
Схожі новини
«Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько в пекло»: «Укравтодор» закликає демонтувати дорожні знаки на усіх дорогах країни «Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько в пекло»: «Укравтодор» закликає демонтувати дорожні знаки на усіх дорогах країни
26 лютий, 2022, 15:48
Нова система підготовки водіїв: як відбуватиметься навчання Нова система підготовки водіїв: як відбуватиметься навчання
10 жовтень, 2021, 06:11
В Україні затвердили нові правила дорожнього руху В Україні затвердили нові правила дорожнього руху
30 вересень, 2021, 15:19
Осінню на дорогах України з'являться нові знаки. ФОТО Осінню на дорогах України з'являться нові знаки. ФОТО
26 серпень, 2021, 01:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
1 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На одній з вулиць у центрі Луцька встановили нові дорожні знаки: як їздити водіям
31 січень, 23:43
 0
На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ
31 січень, 23:14
 0
У Луцьку хотіли забрати землю у найбільшого храму УПЦ МП
31 січень, 22:47
 0
Під час обміну з полону звільнили шестеро військових із Волині: подробиці
31 січень, 22:05
 0
Медіа
відео
1/8