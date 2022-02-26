На одній з вулиць у центрі Луцька встановили нові дорожні знаки: як їздити водіям





Цей знак діє по вулиці Банковій до перехрестя з вулицею Євгена Сверстюка. Рух водіям дозволено лише ліворуч і праворуч, розповів Роман Возняк.



За його словами, нові дорожні знаки на цьому відрізку у Луцьку встановили на прохання жителів прилеглих вулиць, департаменту освіти й депутатів.



На місці встановлення нових дорожніх знаків працювали патрульні поліцейські. Чи вони уже штрафують водіїв, які порушують правила дорожнього руху, чи лише проводять профілактичні бесіди з порушниками, прессекретарка управління патрульної поліції у Волинській області Ольга Коваленко відповідати відмовилася.



За словами посадовця міськради Романа Возняка, до 2 лютого на цьому відрізку дороги та у прилеглих дворах, поблизу ліцею № 9 ще будуть встановлювати додаткові дорожні знаки.

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