1 лютого на Волині: гортаючи календар

Микола Федік (на фото).



Також святкують день народження артист драми обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Павло Гарбуз та заслужений журналіст України Ганна Харів.



Іменинники цього дня – Анастасій, Василь, Давид, Петро, Семен, Тимофій, Трифон, Феліція. Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо щастя, успіхів та натхнення в усіх починаннях.



Сьогодні, 1 лютого, у світі відзначають Китайський Новий рік, а віряни вшановують пам'ять преподобного Макарія Великого.



Окрім цього, саме 1 лютого вийшла в ефір радіостанція «Луцьк».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1-го лютого, свій день народження святкує депутат Луцької міської ради(на фото).Також святкують день народження артист драми обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченката заслужений журналіст УкраїниІменинники цього дня – Анастасій, Василь, Давид, Петро, Семен, Тимофій, Трифон, Феліція. Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо щастя, успіхів та натхнення в усіх починаннях.Сьогодні, 1 лютого, у світі відзначають Китайський Новий рік, а віряни вшановують пам'ять преподобного Макарія Великого.Окрім цього, саме 1 лютого вийшла в ефір радіостанція «Луцьк».

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