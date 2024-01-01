У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки чотирьом загиблим воїнам, які навчалися у закладі

Олегу Парфенюку, Тарасу Чайці, Андрію Кобачу та Юрію Франку.



Усі військовослужбовці колишні учні ліцею, розповіла Наталія Матящук.



Вдова 40-річного Олега Парфенюка Юлія розповідає, що її чоловік був кулеметником, спочатку служив на Львівщині, потім його перевили на Донеччину. Він загинув 21 жовтня 2022 року, не повернувся із виконання бойового завдання. У них залишилася восьмирічна донька.



"Коли отримала цей дзвінок, донька була біля мене, вона все зрозуміла, тоді я вже не плакала, я втішала її", — говорить жінка.



37-річний Юрій Франко загинув внаслідок артилерійського обстрілу в районі Андріївки Донецької області торік у серпні, розказує батько Іван Євгенович. Його син на війну пішов добровольцем, повернувся із заробітків в Індії.



"Він казав, я боягузом не буду. Я приїду вас захищати. Ми гордимося своїм сином", — розповідає батько.



Тарас Чайка народився на Волині, початкову школу закінчив в Рожищенському ліцеї, згодом сім’я переїхала до Львова, каже мама Алла Чайка. Розповідає: її син — доброволець, загинув 2 листопада 2022 року на Донеччині, йому було 29 років. Спочатку був заступником начальника штабу, але через місяць пішов у розвідку.



"Вони тоді виходили з позицій. Він сів за кермо авто. Всі вижили, тільки він загинув", — каже мама.



Наталія Матящук каже: меморіальні дошки відкрили, аби учні ліцею та односельці пам’ятали воїнів, які віддали життя за незалежність України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенському ліцеї №2 відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам:таУсі військовослужбовці колишні учні ліцею, розповіла Суспільному директорка ліцеюВдова 40-річного Олега Парфенюка Юлія розповідає, що її чоловік був кулеметником, спочатку служив на Львівщині, потім його перевили на Донеччину. Він загинув 21 жовтня 2022 року, не повернувся із виконання бойового завдання. У них залишилася восьмирічна донька."Коли отримала цей дзвінок, донька була біля мене, вона все зрозуміла, тоді я вже не плакала, я втішала її", — говорить жінка.37-річний Юрій Франко загинув внаслідок артилерійського обстрілу в районі Андріївки Донецької області торік у серпні, розказує батько Іван Євгенович. Його син на війну пішов добровольцем, повернувся із заробітків в Індії."Він казав, я боягузом не буду. Я приїду вас захищати. Ми гордимося своїм сином", — розповідає батько.Тарас Чайка народився на Волині, початкову школу закінчив в Рожищенському ліцеї, згодом сім’я переїхала до Львова, каже мама Алла Чайка. Розповідає: її син — доброволець, загинув 2 листопада 2022 року на Донеччині, йому було 29 років. Спочатку був заступником начальника штабу, але через місяць пішов у розвідку."Вони тоді виходили з позицій. Він сів за кермо авто. Всі вижили, тільки він загинув", — каже мама.Наталія Матящук каже: меморіальні дошки відкрили, аби учні ліцею та односельці пам’ятали воїнів, які віддали життя за незалежність України.

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