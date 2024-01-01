Як призиватимуть жінок до війська: всі подробиці нового законопроєкту

У новому урядовому законопроєкті №10449 щодо мобілізації, військового обліку та військової служби прописані норми призову українських жінок.Відповідний проєкт закону оприлюднили 30 січня на парламентському сайті.Згідно з ним, під час мобілізації та воєнного стану:- придатні жінки, у яких є медична чи фармацевтична спеціальність, мають ставати на військовий облік;- ті, хто має спеціальність чи професію, що споріднена з військово-обліковою - за власним бажанням;- жінки, які стоятимуть на військовому обліку, можуть бути призвані чи залучені до оборонних робіт виключно на добровільній основі.Зазначається, що у мирний час жінок зможуть прийняти на військову службу та службу у військовому резерві лише у добровільному порядку (за контрактом).Окрім того, усі українські громадяни віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ.Українці зобов'язані показувати його на вимогу представників Територіального центру комплектування, Нацполіції чи Державної прикордонної служби.