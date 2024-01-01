Як призиватимуть жінок до війська: всі подробиці нового законопроєкту
Сьогодні, 05:14
У новому урядовому законопроєкті №10449 щодо мобілізації, військового обліку та військової служби прописані норми призову українських жінок.
Відповідний проєкт закону оприлюднили 30 січня на парламентському сайті.
Згідно з ним, під час мобілізації та воєнного стану:
- придатні жінки, у яких є медична чи фармацевтична спеціальність, мають ставати на військовий облік;
- ті, хто має спеціальність чи професію, що споріднена з військово-обліковою - за власним бажанням;
- жінки, які стоятимуть на військовому обліку, можуть бути призвані чи залучені до оборонних робіт виключно на добровільній основі.
Зазначається, що у мирний час жінок зможуть прийняти на військову службу та службу у військовому резерві лише у добровільному порядку (за контрактом).
Окрім того, усі українські громадяни віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ.
Українці зобов'язані показувати його на вимогу представників Територіального центру комплектування, Нацполіції чи Державної прикордонної служби.
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Відповідний проєкт закону оприлюднили 30 січня на парламентському сайті.
Згідно з ним, під час мобілізації та воєнного стану:
- придатні жінки, у яких є медична чи фармацевтична спеціальність, мають ставати на військовий облік;
- ті, хто має спеціальність чи професію, що споріднена з військово-обліковою - за власним бажанням;
- жінки, які стоятимуть на військовому обліку, можуть бути призвані чи залучені до оборонних робіт виключно на добровільній основі.
Зазначається, що у мирний час жінок зможуть прийняти на військову службу та службу у військовому резерві лише у добровільному порядку (за контрактом).
Окрім того, усі українські громадяни віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ.
Українці зобов'язані показувати його на вимогу представників Територіального центру комплектування, Нацполіції чи Державної прикордонної служби.
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