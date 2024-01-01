Гасили недопалок об лоб та били ногами: як з волинянина вибивали борги





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, інформує ІА



Як ідеться у матеріалах справи, злочин трапився 13 липня 2021 року. Один з обвинувачених вирішив примусити потерпілого за допомогою насильства повернути 1500 євро боргу.



Поблизу пабу «Пивбаза» на проспект Соборності, 13В злочинець запропонував боржнику проїхати з ним на таксі, щоб поговорити. Вже в авто обвинувачений вдарив чоловіка у ніс. Невдовзі вони прибули на вулицю Роксолани поблизу будинку №16, де п’яний обвинувачений побив боржника, змушуючи повернути гроші.



Через деякий час до побиття долучився й інший чоловік. Потерпілий отримав травми різного ступеня тяжкості, зокрема тяжкі тілесні, які є небезпечними для життя.



Під час розгляду справи лучани Артем М. та Сергій В. визнали свою вину, підтвердивши обставини вчинення злочину.



Потерпілий своєю чергою розповів, що дійсно був винен одному зі своїх кривдників гроші, але не 1500, а 400 євро. З його слів, він намагався пояснити, чому не повернув коштів, натомість отримав від обвинуваченого близько двадцяти ударів в голову та ребра. Невдовзі на місце злочину повернувся інший обвинувачений, якого підібрали на таксі дорогою та який відлучався в магазин за горілкою та цигарками. Обвинувачені випили та продовжили бити потерпілого. А згодом один з обвинувачених знімав на телефон, як інший гасив недопалок в лоб потерпілого.



Потому усі трьох пішли з місця події. Вдома мати потерпілого викликала швидку та поліцію, а наступного дня, коли сестра викликала швидку вдруге і його госпіталізували, він написав заяву.



Потерпілий зазначив, що був винен гроші лише одному з обвинувачених, в якого неодноразово позичав кошти для роботи та завжди повертав їх вчасно та з відсотками. Чому його бив інший чоловік – не знає. Він також зауважив, що не втікав з місця побиття, бо хотів все пояснити. Цього разу він не зміг вчасно повернути гроші через форс-мажорні обставини.



Потерпілий не мав претензій матеріального та морального характеру до своїх кривдників, адже ті йому все відшкодували. Водночас він просив суд покарати їх суворо.



Злочинцю, який бив чоловіка без причини, суд призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі, замінивши на три роки умовного терміну. Натомість його посібник отримав дещо м’якше покарання: три роки реального терміну йому замінили на іспитовий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині судили двох місцевих жителів, які побили чоловіка. Одному зі злочинців потерпілий був винен гроші, а інший долучився до побиття за компанію.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, інформує ІА Волинські новини Як ідеться у матеріалах справи, злочин трапився 13 липня 2021 року. Один з обвинувачених вирішив примусити потерпілого за допомогою насильства повернути 1500 євро боргу.Поблизу пабу «Пивбаза» на проспект Соборності, 13В злочинець запропонував боржнику проїхати з ним на таксі, щоб поговорити. Вже в авто обвинувачений вдарив чоловіка у ніс. Невдовзі вони прибули на вулицю Роксолани поблизу будинку №16, де п’яний обвинувачений побив боржника, змушуючи повернути гроші.Через деякий час до побиття долучився й інший чоловік. Потерпілий отримав травми різного ступеня тяжкості, зокрема тяжкі тілесні, які є небезпечними для життя.Під час розгляду справи лучанитавизнали свою вину, підтвердивши обставини вчинення злочину.Потерпілий своєю чергою розповів, що дійсно був винен одному зі своїх кривдників гроші, але не 1500, а 400 євро. З його слів, він намагався пояснити, чому не повернув коштів, натомість отримав від обвинуваченого близько двадцяти ударів в голову та ребра. Невдовзі на місце злочину повернувся інший обвинувачений, якого підібрали на таксі дорогою та який відлучався в магазин за горілкою та цигарками. Обвинувачені випили та продовжили бити потерпілого. А згодом один з обвинувачених знімав на телефон, як інший гасив недопалок в лоб потерпілого.Потому усі трьох пішли з місця події. Вдома мати потерпілого викликала швидку та поліцію, а наступного дня, коли сестра викликала швидку вдруге і його госпіталізували, він написав заяву.Потерпілий зазначив, що був винен гроші лише одному з обвинувачених, в якого неодноразово позичав кошти для роботи та завжди повертав їх вчасно та з відсотками. Чому його бив інший чоловік – не знає. Він також зауважив, що не втікав з місця побиття, бо хотів все пояснити. Цього разу він не зміг вчасно повернути гроші через форс-мажорні обставини.Потерпілий не мав претензій матеріального та морального характеру до своїх кривдників, адже ті йому все відшкодували. Водночас він просив суд покарати їх суворо.Злочинцю, який бив чоловіка без причини, суд призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі, замінивши на три роки умовного терміну. Натомість його посібник отримав дещо м’якше покарання: три роки реального терміну йому замінили на іспитовий.

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