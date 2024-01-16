У Луцьку клієнти VIP-камер у СІЗО сплатили у бюджет десятки тисяч гривень

У Луцьку клієнти VIP-камер у СІЗО сплатили у бюджет десятки тисяч гривень
У Луцьку особи, які користувалися віп-камерами у СІЗО, сплатили у бюджет в минулому році 191 тисячу гривень.

Про це йде мова у матеріалі сайту "Слово і діло".

Загалом покращеними камерами в СІЗО в Україні скористалася 781 особа. Це принесло до бюджету майже 25 млн гривень. За додаткову плату заарештовані мають можливість покращити умови свого утримання: у VIP-камерах більша площа, є телевізор, мікрохвильова піч, холодильник, чайник, душ та інші зручності. Дохід від VIP-камер потім спрямовують на ремонт безкоштовних.

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Теги: СІЗО, гроші
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