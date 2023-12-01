На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ

На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ
У Ковельському районі парафія храму Покрови Пресвятої Богородиці сіл Солотвин, Майдан та Діброва приєдналася до Православної церкви України.

Про це повідомив священник Андрій Сех.

«Вітаю громаду Покрови Пресвятої Богородиці села Солотвин, Майдан, Діброва в складі Волинської єпархії Православної Церкви України!!! Слава Богу за все!!! Слава Україні!!!», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Теги: ПЦУ, УПЦ МП, прехід у ПЦУ
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