На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ





Про це повідомив священник Андрій Сех.



«Вітаю громаду Покрови Пресвятої Богородиці села Солотвин, Майдан, Діброва в складі Волинської єпархії Православної Церкви України!!! Слава Богу за все!!! Слава Україні!!!», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі парафія храму Покрови Пресвятої Богородиці сіл Солотвин, Майдан та Діброва приєдналася до Православної церкви України.Про це повідомив священник«Вітаю громаду Покрови Пресвятої Богородиці села Солотвин, Майдан, Діброва в складі Волинської єпархії Православної Церкви України!!! Слава Богу за все!!! Слава Україні!!!», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

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