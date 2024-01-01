Військовий завітав до ліцею в Луцьку, аби подякувати учневі за подарунок

Військовий завітав до ліцею в Луцьку, аби подякувати учневі за подарунок
Військовослужбовець ЗСУ завітав до учня луцького ліцею № 25, щоб подякувати за надісланий малюнок на передову.

Про це пише Суспільне.

У Луцькому ліцеї №25 до другокласника прийшов військовослужбовець, щоб подякувати за малюнок, який школяр надіслав на передову. Візит військового для учнів і вчителів став сюрпризом.

На патріотичному малюнку Арсен Олексюк із 2-Д класу зобразив синьо-жовтий прапор, дитячу долоню і залишив підпис: "Дякуємо, що Ви нас захищаєте".

"Малюнок зігрівав душу та підбадьорював в години смутку", — сказав військовий.

На згадку про зустріч боєць залишив на малюнку хлопчика свій підпис: "Дуже дякую. Жолдас!"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: діти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин заборгував аліментів на 270 тисяч
Сьогодні, 19:17
Військовий завітав до ліцею в Луцьку, аби подякувати учневі за подарунок
Сьогодні, 18:48
Міськрада на Волині незаконно привласнила ліс на 3 мільярди, - прокуратура
Сьогодні, 18:16
Екологи: у лісі на Волині у петлях браконьєрів гинуть тварини
Сьогодні, 17:50
У Луцьку в аварію потрапили три автівки
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
Ліцей із Волині переміг на всеукраїнських змаганнях Cool games Ліцей із Волині переміг на всеукраїнських змаганнях Cool games
30 січень, 19:18
Дитячий фонд ООН втілить на Волині пілотний проєкт Дитячий фонд ООН втілить на Волині пілотний проєкт
25 січень, 18:23
Заріна, Квітослава, Лея: якими рідкісними іменами називали діток у 2023 році на Волині Заріна, Квітослава, Лея: якими рідкісними іменами називали діток у 2023 році на Волині
23 січень, 23:17
Діти на Волині готуються до чемпіонату області зі спортивного лижного туризму Діти на Волині готуються до чемпіонату області зі спортивного лижного туризму
19 січень, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин заборгував аліментів на 270 тисяч
Сьогодні, 19:17
 0
Військовий завітав до ліцею в Луцьку, аби подякувати учневі за подарунок
Сьогодні, 18:48
 0
Міськрада на Волині незаконно привласнила ліс на 3 мільярди, - прокуратура
Сьогодні, 18:16
 0
Екологи: у лісі на Волині у петлях браконьєрів гинуть тварини
Сьогодні, 17:50
 0
У Луцьку в аварію потрапили три автівки
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8