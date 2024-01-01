Військовий завітав до ліцею в Луцьку, аби подякувати учневі за подарунок





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У Луцькому ліцеї №25 до другокласника прийшов військовослужбовець, щоб подякувати за малюнок, який школяр надіслав на передову. Візит військового для учнів і вчителів став сюрпризом.



На патріотичному малюнку Арсен Олексюк із 2-Д класу зобразив синьо-жовтий прапор, дитячу долоню і залишив підпис: "Дякуємо, що Ви нас захищаєте".



"Малюнок зігрівав душу та підбадьорював в години смутку", — сказав військовий.



На згадку про зустріч боєць залишив на малюнку хлопчика свій підпис: "Дуже дякую. Жолдас!"



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець ЗСУ завітав до учня луцького ліцею № 25, щоб подякувати за надісланий малюнок на передову.Про це пише Суспільне У Луцькому ліцеї №25 до другокласника прийшов військовослужбовець, щоб подякувати за малюнок, який школяр надіслав на передову. Візит військового для учнів і вчителів став сюрпризом.На патріотичному малюнкуіз 2-Д класу зобразив синьо-жовтий прапор, дитячу долоню і залишив підпис: "Дякуємо, що Ви нас захищаєте"."Малюнок зігрівав душу та", — сказав військовий.На згадку про зустріч боєць залишив на малюнку хлопчика свій підпис: "Дуже дякую. Жолдас!"

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