Прокуратура відсудила у сільради на Волині 3 га землі

Прокуратура відсудила у сільради на Волині 3 га землі
На Волині лісові землі вартістю понад 9 мільйонів гривень суд повернув у власність держави.

Про це повідомляє прес-служба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори відстояли в судах усіх інстанцій позицію про повернення земельної ділянки лісогосподарського призначення площею понад 3 га і вартістю більше 9 мільйонів гривень в державну власність.

На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Прилісненської сільської ради, земельну ділянку повернуто державі.

Нагадаємо, підставою пред’явлення позову стала незаконна зміна цільового призначення земельної ділянки із земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення, що призвело до незаконного вибуття цієї ділянки, на якій ростуть дерева віком близько 20 років, із користування державного підприємства «Городоцьке лісове господарство» та передачі її в комунальну власність.

Суд апеляційної інстанції погодився з позицією прокурорів, суд касаційної інстанції відмовив у відкритті провадження за касаційною скаргою сільської ради.

Землі повернуті у державну власність.

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Теги: суд, ліс
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