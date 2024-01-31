Обміни полоненими продовжаться, - путін

Обміни полоненими продовжаться, - путін
Диктатор країни-агресора володимир путін заявив, що росія не буде припиняти обмін полоненими з Україною, відповідаючи на запитання, чи вплине катастрофа Іл-76 в Бєлгородській області на цей процес.

Про це пише Українська правда.

"Зупинить це (падіння Іл-76 – ред.) чи ні обміни? Ми не будемо зупиняти обміни, нам своїх хлопців треба забрати", - заявив путін.

24 січня в Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Джерела у Генштабі ЗСУ заявили, що ним росіяни перевозили ракети для ЗРК С-300. Міноборони росії заявило, що літак віз до Бєлгорода українських військовослужбовців для обміну. За твердженням міноборони рф, був "пуск двох українських ракет", від удару 74 людини загинули, зокрема 65 українських полонених.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян оприлюднила нібито списки полонених. ЗМІ ж відомі лише імена 6 загиблих членів екіпажу.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних про українських полонених на борту літака. На попередній обмін полонених доставляли літаком, але тоді попередили про це.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Він також припустив, що на борту літака моглли бути і ракети, і люди. На відсутність ознак того, що при авіатрощі загинули багато людей, вказав і український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування катастрофи.


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Теги: полонені, ЗСУ
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