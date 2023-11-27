Житель Київщини забрав і користувався банківською карткою загиблого члена екіпажу в авіакатастрофі у Броварах

Правоохоронці встановили, що у січні 2023 року,, чоловік заволодів чужою розрахунковою карткою. Згодом виявилося, що власником картки був один із членів екіпажу.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Київщини.Слідчі Броварського управління поліції Київщини з’ясували, що правопорушник привласнив банківську картку та надалі розрахувався нею 14 разів при придбанні різних товарів та знятті готівки.Поліцейські провели ряд слідчих та оперативних заходів, завдяки яким встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний уродженець Дніпровщини.Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили й вилучили речові докази, які вказували на причетність фігуранта до скоєння протиправних дій.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану та привласнення офіційних документів, за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років за ґратами.Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.