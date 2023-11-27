Житель Київщини забрав і користувався банківською карткою загиблого члена екіпажу в авіакатастрофі у Броварах

Житель Київщини забрав і користувався банківською карткою загиблого члена екіпажу в авіакатастрофі у Броварах
Правоохоронці встановили, що у січні 2023 року, на місці авіатрощі — падіння гелікоптера ДСНС у Броварах, чоловік заволодів чужою розрахунковою карткою. Згодом виявилося, що власником картки був один із членів екіпажу.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Київщини.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини з’ясували, що правопорушник привласнив банківську картку та надалі розрахувався нею 14 разів при придбанні різних товарів та знятті готівки.

Поліцейські провели ряд слідчих та оперативних заходів, завдяки яким встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний уродженець Дніпровщини.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили й вилучили речові докази, які вказували на причетність фігуранта до скоєння протиправних дій.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану та привласнення офіційних документів, за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бровари, авіатроща, картка, загиблий, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У розвідці розповіли, чи були на обміні полонені українці, яких росія оголосила загиблими на ІЛ-76
Сьогодні, 16:37
Житель Київщини забрав і користувався банківською карткою загиблого члена екіпажу в авіакатастрофі у Броварах
Сьогодні, 16:08
Воїн із Маріуполя знайшов вічний спочинок на Волині
Сьогодні, 15:56
Гроші на ЗСУ: 3000 дронів, автівки, спорядження, – Кличко про допомогу Києва
Сьогодні, 15:37
На Волині післязавтра прощатимуться із Захисником Євгенієм Солоненком
Сьогодні, 15:31
Схожі новини
ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах, де загинуло керівництво МВС ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах, де загинуло керівництво МВС
27 листопад, 2023, 09:50
Авіакатастрофа у Броварах: поліція опитала понад 2 000 людей Авіакатастрофа у Броварах: поліція опитала понад 2 000 людей
19 січень, 2023, 18:22
Псевдопрацівники банку ошукали двох волинян Псевдопрацівники банку ошукали двох волинян
15 жовтень, 2020, 06:11
ПриватБанк допоможе сплатити штраф, навіть якщо на картці закінчилися гроші* ПриватБанк допоможе сплатити штраф, навіть якщо на картці закінчилися гроші*
18 квітень, 2016, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У розвідці розповіли, чи були на обміні полонені українці, яких росія оголосила загиблими на ІЛ-76
Сьогодні, 16:37
 0
Житель Київщини забрав і користувався банківською карткою загиблого члена екіпажу в авіакатастрофі у Броварах
Сьогодні, 16:08
 0
Воїн із Маріуполя знайшов вічний спочинок на Волині
Сьогодні, 15:56
 0
Гроші на ЗСУ: 3000 дронів, автівки, спорядження, – Кличко про допомогу Києва
Сьогодні, 15:37
 0
На Волині післязавтра прощатимуться із Захисником Євгенієм Солоненком
Сьогодні, 15:31
 0
Медіа
відео
1/8