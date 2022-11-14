Росія утримує тисячі цивільних українців у колоніях: їх катують, термінів визволення не існує, – BBC





Про це йдеться у матеріалі російськомовного бюро BBC, пише



Женевська конвенція, про дотримання якої бреше Москва, забороняє брати в заручники цивільних. Про полон там йдеться лише щодо військових, а для цивільних згадується "затримання", яке має відбуватися на законами країни, на території якої воно відбувається.



За словами юристки Поліни Муригіної, яка створила проєкт для пошуку цивільних у російських колоніях Every Human Being, росіяни стверджують, що ні в чому "не звинувачують і не підозрюють" цивільних українців, "вони просто затримані за протидію СВО".



Російське законодавство передбачає затримання до судового рішення на 48 годин, і то за умови оформлення протоколів. Улітку цей термін збільшили до 30 діб для затримання в умовах воєнного стану, який окупанти "встановили" на окупованій території за винятком Криму. Однак 30 діб – лише для тих, кого окупанти вважають винним у важкому злочині чи порушенні встановлених ними заборон.



"Але час, місце і підстава «затримання» українців військовими часто ніде формально не зафіксовані, кримінальні або адмінстративні справи не починалися, розслідування не ведеться, йдеться у рішеннях суду, з якими ознайомилася BBC. Людина просто зникає. І навіть знайти його в цій системі, не кажучи про те, щоб витягнути з неї, дуже важко", – пишуть журналісти.



Адвокатка Марія Ейсмонт розповіла, що в більшості відомих їй випадків українських військовополонених та цивільних тримали в різних місцях. У тих, хто сидить без звинувачень, немає доступу до адвокатів.



Російська армія і ФСБ затримують українців на всіх окупованих територіях. За словами аналітика "медійної ініціативи за права людини" Анастасії Пантелеєвої, людину можуть арештувати уже за те, що в неї вікна виходять на важливу для окупантів ділянку.



В'язні, з якими журналістам вдалося поговорити, кажуть, що до них у колонії ставилися як до "недолюдей". Один зі звільнених українців розповів, що його били, обливали холодною водою, імітували його розстріл.



За даними Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій, станом на листопад 2023 в російському полоні перебували 4337 українці, з них 763 – цивільні. Це дані від Червоного Хреста, але він не завжди отримує доступ до місць позбавлення волі в Росії, не кажучи вже про окуповані території.



Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець натомість повідомив, що насправді зниклими вважаються 25 000 людей. Значну частину з них росіян могли викрасти, але точну цифру він не назвав. Лубінець сказав, що викрадення на окупованих територіях тривають.



"За оцінкам проєкту "Знайти своїх", у росії та на окупованих територіях можуть перебувати близько 7500 українців.



Правозахисникам України і рф вдалося ідентифікувати "понад 30 колоній і СІЗО, з яких надходили повідомлення про перебування там цивільних осіб. Але доступу до таких людей немає".



Адвокат Леонід Соловйов припустив, що у викрадення цивільних "особливої цілі" не було – окупанти просто забирали всіх, хто їм здався підозрілим. Однак відпустити цивільних – значить визнати, що їх тримали без підстав, тобто визнати помилку. "Таке в росії не практикується", вважає він.



Іноді дізнатися про те, що людину викрали окупанти, можна завдяки тим небагатьом українцям, яких вдалося звільнити. Вони згадують імена людей, з якими разом були в ув'язненні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія утримує в колоніях на окупованій території, а також на її власній, тисячі мирних українців. Їх затримували під час "фільтрації" чи просто на вулицях за протидії "СВО" – російському вторгненню. Ці в'язні зазнають катувань, у них немає офіційних звинувачень, судів і термінів визволення, тож знайти їх майже неможливо, а для звільнення не існує механізмів.Про це йдеться у матеріалі російськомовного бюро BBC, пише LB.ua Женевська конвенція, про дотримання якої бреше Москва, забороняє брати в заручники цивільних. Про полон там йдеться лише щодо військових, а для цивільних згадується "затримання", яке має відбуватися на законами країни, на території якої воно відбувається.За словами юристки, яка створила проєкт для пошуку цивільних у російських колоніях Every Human Being, росіяни стверджують, що ні в чому "не звинувачують і не підозрюють" цивільних українців, "вони просто затримані за протидію СВО".Російське законодавство передбачає затримання до судового рішення на 48 годин, і то за умови оформлення протоколів. Улітку цей термін збільшили до 30 діб для затримання в умовах воєнного стану, який окупанти "встановили" на окупованій території за винятком Криму. Однак 30 діб – лише для тих, кого окупанти вважають винним у важкому злочині чи порушенні встановлених ними заборон."Але час, місце і підстава «затримання» українців військовими часто ніде формально не зафіксовані, кримінальні або адмінстративні справи не починалися, розслідування не ведеться, йдеться у рішеннях суду, з якими ознайомилася BBC. Людина просто зникає. І навіть знайти його в цій системі, не кажучи про те, щоб витягнути з неї, дуже важко", – пишуть журналісти.Адвокаткарозповіла, що в більшості відомих їй випадків українських військовополонених та цивільних тримали в різних місцях. У тих, хто сидить без звинувачень, немає доступу до адвокатів.Російська армія і ФСБ затримують українців на всіх окупованих територіях. За словами аналітика "медійної ініціативи за права людини", людину можуть арештувати уже за те, що в неї вікна виходять на важливу для окупантів ділянку.В'язні, з якими журналістам вдалося поговорити, кажуть, що до них у колонії ставилися як до "недолюдей". Один зі звільнених українців розповів, що його били, обливали холодною водою, імітували його розстріл.За даними Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій, станом на листопад 2023 в російському полоні перебували 4337 українці, з них 763 – цивільні. Це дані від Червоного Хреста, але він не завжди отримує доступ до місць позбавлення волі в Росії, не кажучи вже про окуповані території.Уповноважений з прав людининатомість повідомив, що насправді зниклими вважаються 25 000 людей. Значну частину з них росіян могли викрасти, але точну цифру він не назвав. Лубінець сказав, що викрадення на окупованих територіях тривають."За оцінкам проєкту "Знайти своїх", у росії та на окупованих територіях можуть перебувати близько 7500 українців.Правозахисникам України і рф вдалося ідентифікувати "понад 30 колоній і СІЗО, з яких надходили повідомлення про перебування там цивільних осіб. Але доступу до таких людей немає".Адвокатприпустив, що у викрадення цивільних "особливої цілі" не було – окупанти просто забирали всіх, хто їм здався підозрілим. Однак відпустити цивільних – значить визнати, що їх тримали без підстав, тобто визнати помилку. "Таке в росії не практикується", вважає він.Іноді дізнатися про те, що людину викрали окупанти, можна завдяки тим небагатьом українцям, яких вдалося звільнити. Вони згадують імена людей, з якими разом були в ув'язненні.

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