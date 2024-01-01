Від отруєння чадним газом у Луцьку померли дві людини
Сьогодні, 14:15
У Луцьку від ймовірного отруєння чадним газом у квартирі вчора, 11 лютого, померли чоловік і жінка. На місце трагедії виїздили екстрені служби. Спеціалісти аварійно-диспетчерської служби за допомогою спеціальних приладів вимірювання встановили наявність у помешканні чадного газу.
Про це повідомила начальниця прес-центру Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Оксана Швець.
«Попередня причина отруєння – зворотня тяга, спричинена примусовою витяжкою, встановленою у ванній кімнаті, а також аварійний стан газового проточного водонагрівача «TeploWest». Водонагрівач відключений від газопостачання», - повідомив начальник аварійно-диспетчерської служби Волинської філії ТОВ «Газмережі» Валентин Киричук.
Спеціалісти нагадують споживачам природного газу чому робота електровитяжки біля газового котла чи колонки може призвести до отруєння чадним газом:
1. Витяжка з примусовою вентиляцією, при роботі з газовим обладнанням димохідного типу(окрім плити), може стати причиною зворотної тяги;
2. Примусова витяжка працює за принципом всмоктувача: вона інтенсивно втягує повітря із приміщення у вентиляційний канал. Якщо при цьому обмежений доступ свіжого повітря, щільно зачинені двері та вікна, електровитяжка може втягувати продукти згорання із димового каналу колонки чи котла;
3. Чадний газ та інші шкідливі речовини, які утворюються в процесі горіння, потраплятимуть до приміщення;
4. Наголошуємо, що встановлювати встановлення електричних витяжок у приміщеннях із газоспоживаючим обладнанням з відводом продуктів згорання у димовідвідний канал є грубим порушенням Правил безпеки;
5. Виконання будь-яких робіт, повʼязаних із монтажем газового обладнання, повинно проводитися кваліфікованими фахівцями, які уповноважені виконувати такі роботи та мають відповідний дозвіл.
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Про це повідомила начальниця прес-центру Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Оксана Швець.
«Попередня причина отруєння – зворотня тяга, спричинена примусовою витяжкою, встановленою у ванній кімнаті, а також аварійний стан газового проточного водонагрівача «TeploWest». Водонагрівач відключений від газопостачання», - повідомив начальник аварійно-диспетчерської служби Волинської філії ТОВ «Газмережі» Валентин Киричук.
Спеціалісти нагадують споживачам природного газу чому робота електровитяжки біля газового котла чи колонки може призвести до отруєння чадним газом:
1. Витяжка з примусовою вентиляцією, при роботі з газовим обладнанням димохідного типу(окрім плити), може стати причиною зворотної тяги;
2. Примусова витяжка працює за принципом всмоктувача: вона інтенсивно втягує повітря із приміщення у вентиляційний канал. Якщо при цьому обмежений доступ свіжого повітря, щільно зачинені двері та вікна, електровитяжка може втягувати продукти згорання із димового каналу колонки чи котла;
3. Чадний газ та інші шкідливі речовини, які утворюються в процесі горіння, потраплятимуть до приміщення;
4. Наголошуємо, що встановлювати встановлення електричних витяжок у приміщеннях із газоспоживаючим обладнанням з відводом продуктів згорання у димовідвідний канал є грубим порушенням Правил безпеки;
5. Виконання будь-яких робіт, повʼязаних із монтажем газового обладнання, повинно проводитися кваліфікованими фахівцями, які уповноважені виконувати такі роботи та мають відповідний дозвіл.
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